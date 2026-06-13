Десислава казва, че търси зрял мъж
Певицата разказа за трудните уроци на живота
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Певицата разказа за трудните уроци на живота
С чувство за хумор тя показа звезда с името DESI по време на турнето си в САЩ
Певицата ще покорява морската столица с „България в душата ми“
Турнето завършва в София и Варна, а първият ѝ фолклорен албум е вече на хоризонта
Попфолк звездата дълбоко уважава Трифонов
Тя завършва с надежда – въпреки преживяното, тя не спира да вярва в ново начало
Тя ще изпълни с победителя в шоуто тоталния си хит „Казваш, че ме обичаш“
Как се бори с килограмите фолк фурията
Ще се пребори ли този път Десислава
Получи признание зад граница
Емоционален пост във Фейсбук
Източници твърдят, че от няколко месеца отношенията между двамата не вървят
Спортистът и изпълнителката са разделени от два месеца
Рожден ден до зори празнували веселяци в нарушение на мерките
Събудих се след участие с главоболие. До вечерта загубих вкус и обоняние, разказва тя
Нежното миньонче на попфолка Десислава призна, че след близо четиригодишна връзка се е разделила с приятеля си, ММА боеца Светлозар Савов. "Не сме зае...
Орелът Фортуна също вдигна на крака трибуните
Наясно сме какви играчи искаме през лятото, обяви Петричев Още една страхотна изненада очаква феновете на "Лудогорец" за големия празник утре по пово...
Специална изненада за привържениците на "Лудогорец" подготвя клубът по повод откриването на трибуна "Моци" и честванията на 70-годишния юбилей в петък...