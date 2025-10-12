ДесиСлава събира българите на концерт-изповед в Русе

На 23 октомври Арена Русе ще диша с ритъма на България. ДесиСлава пристига с концерт-спектакъла „България в душата ми“ – турне, което превърна залите из страната в сцени на гордост, носталгия и аплодисменти.

След бурния успех в Бургас, Велико Търново, Плевен, Добрич, Стара Загора и Пловдив, певицата подготвя едно от най-вълнуващите си представления досега. И ако попфолкът я направи звезда, то фолклорът я връща у дома – в сърцето на народа.

Музика, която свързва корените

„България в душата ми“ не е просто турне – това е изповед, споделена през песен. Създадено от самата ДесиСлава и музиканта Деян Асенов, събитието съчетава изцяло автентична фолклорна програма, в която оживяват вечните „Лале ли си, зюмбюл ли си“, „Сестра брата кани“ и „Женала е Дюлбер Яна“.

В Русе спектакълът ще придобие още по-специално измерение с участието на Нелина и Яница – две дами, чиято музика носи духа на Дунав и обичта към родното.

На сцената ще зазвучи изключителен бенд, воден от гъдуларя Пейо Пеев, с музиканти като Стоян Янкулов-Стунджи, Георги Добрев и Християн Цвятков. Танцовият ансамбъл „Бендида“ и млади дарования от музикалното училище в Широка Лъка ще внесат живо движение и пъстра енергия, докато Драгомир Драганов ще води вечерта с характерното си топло чувство за сцена.

Изповед под светлините

„Хората винаги са обичали да ме чуват във фолклорните песни“, споделя ДесиСлава. „Но сега, когато направих цял концерт с такава програма, осъзнах нещо много по-дълбоко — фолклорът ни дава сила да бъдем заедно.“

Песента „България в душата ми“, която направи премиера навръх Великден, се превърна в химн за българите по света – онези, които живеят далеч, но носят в себе си мелодията на родното. Певицата признава, че не изоставя попфолка, но усеща, че времето изисква нова искреност и други послания.

„Фолклорът е нишка, която не се къса. Той е начин да оцелеем в турбулентни времена“, казва тя с усмивка и увереност, каквато само опитът и сцената могат да дадат.

Финал с обещание за ново начало

След Русе турнето ще завърши на 3 ноември в зала 1 на НДК, където на сцената ще излязат и Бинка Добрева и Александър Райчев, а последният концерт ще бъде на 7 ноември във Варна.

Тогава ДесиСлава ще представи и първия си самостоятелен фолклорен албум – „България в душата ми“.

А след това хоризонтът пред нея остава широк – през 2026 г. певицата ще отпразнува 30 години на сцената с три грандиозни концерта, единият от които тя обещава да бъде „без аналог в българската музика“.

И ако фолклорът е памет, то ДесиСлава е нейният глас – жив, искрен и безкраен като песента на България.

