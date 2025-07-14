Знакова певица със смайващо признание за Слави

Попфолк звездата Деси Слава направи любопитно разкритие. Преди 20 години, малко след като напуска "Пайнер", певицата получава предложение да стане беквокалистка в "Шоуто на Слави" от самия Трифонов.

"Видя ми се готино, но аз знам, че съм силна в индивидуализма. Няма как да бъда просто беквокал. Освен това дейността е трудоемка и изисква точност, каквато аз нямах. Имаше много глоби и сигурно за един месец щях да приключа кариерата си там", призна тя пред "България днес".

Деси дълбоко уважава Трифонов и с умиление си спомня за всички интересни гостувания в предаването му. "Имали сме много готини моменти. Винаги се е държал джентълменски", сподели още певицата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com