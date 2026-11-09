2026-а записа нов рекорд, океаните прегряват

2026 г. е напът да се превърне в една от четирите най-горещи години, откакто се водят метеорологични наблюдения. Това предупреждава Световната метеорологична организация (СМО) към ООН в най-новия си доклад за състоянието на глобалния климат.

Основните причини за рекордните температури са продължаващата тенденция към затопляне през последните повече от десет години и климатичното явление „Ел Ниньо“, което допълнително засилва температурните аномалии.

Докладът беше публикуван на фона на поредния кръг международни преговори за климата, който се провежда в Турция до 20 ноември.

Данните показват, че средната глобална температура за периода януари – септември 2026 г. е била с 1,47 градуса по Целзий над нивата от прединдустриалната епоха. Според експертите стойността може да нарасне още под въздействието на силното явление „Ел Ниньо“.

Планетата продължава да натрупва топлина, като последиците са особено видими в световните океани. Температурите на морската вода се повишават и през тази година, надграждайки рекордните стойности, отчетени през 2025 г.

Нова тревожна тенденция се наблюдава и при морското равнище. Средната му височина в световен мащаб е достигнала исторически максимум през 2026 г. Основните причини са ускореното топене на ледниците и ледените покривки, както и разширяването на морската вода при нагряване.

Според Световната метеорологична организация последните данни потвърждават мащаба на климатичните промени и необходимостта от по-решителни международни действия за ограничаване на глобалното затопляне.