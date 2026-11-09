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Зомбори разкри истината за Мария Илиева в "Гласът на България"

Истински професионализъм демонстрира в ефир демонстрира певицата

Зомбори разкри истината за Мария Илиева в "Гласът на България"
09 ное 26 | 12:54
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Григор Атанасов

Истински професионализъм демонстрира Мария Илиева в поредния епизод на „Гласът на България“ по bTV. Певицата се качи на сцената въпреки сериозен здравословен проблем, налагащ прием на антибиотици от няколко дни.

Зрителите научиха за състоянието ѝ от водещия Владимир Зомбори непосредствено преди съвместното ѝ изпълнение с Меди. Самата Мария призна, че проблемът с гърлото е огромно изпитание за всеки певец преди шоу на живо, но бе категорична, че няма да се откаже и ще даде най-доброто от себе си.

Въпреки неразположението, дуетът им върху песен от репертоара на Веселин Маринов премина безупречно, без публиката да усети здравословните затруднения на изпълнителката.

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Автор Григор Атанасов

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