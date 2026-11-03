Неочакван обрат в "Игри на волята"! Извънредна рокада

Неочакван обрат беляза капитанската битка в “Игри на волята” тази вечер. След категоричен успех в дуела, лидерът на Зелените Иван получи правото да плени своята съперничка Юлия и да я върне обратно в отбора на Канарите. За победата си строителят заслужи още награда от 50 златни гроша и знамето на Ураганите.

На Арената се проведе и още един напрегнат сблъсък. Обитателите на Вишката Йордан и Александра премериха сили в заплетено съревнование за спасение, в което триумфира актьорът. Той ще продължи да обитава най-новата територия в играта, очаквайки следващия си опонент по пътя към финалите.

Утре Ураганите ще трябва да изберат своя нов капитан и да влязат в ожесточена битка за неприкосновеност срещу Канарите в опит да предотвратят нова загуба на воин.