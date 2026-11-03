Изненада! Хари и Меган отново смениха адреса

Херцозите на Съсекс са се преместили в нов имот в Котсуолдс, разположен в имението на техен близък приятел. Първоначално Хари, Меган и двете им деца бяха отседнали в основната къща на богатия си домакин (бизнесмен, с когото принцът се сближава покрай благотворителни каузи за ветерани), но наскоро са се преместили в отделна самостоятелна сграда в рамките на същото имение.

Търсенето на дом в този район не е случайно – кралските наблюдатели отбелязват, че Котсуолдс е в непосредствена близост до резиденцията „Хайгроув“ на крал Чарлз III. В същото време двойката няма намерение да се разделя и с луксозното си имение в Монтесито, Калифорния.

Завръщането им на Острова обаче съвпадна с изключително тежък период за Меган Маркъл. Баща ѝ, Томас Маркъл-старши, е разследван за притежание на материали със сексуално насилие над деца. В емоционално изявление Меган подчерта, че именно тези обвинения (за които е научила още през 2018 г.) са истинската причина да прекъсне всякакви контакти с него и да предпази децата си.

След разразяването на скандала и кратката престояла смяна на адреса в Англия, семейството миналата седмица отново е отпътувало в неизвестна чуждестранна дестинация.