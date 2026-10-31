Кралски призраци! Камила се вцепени от присъствие, дух гони Чарлз

Кралското семейство има своите тайни. Някои са пазени зад дебели дворцови врати, други обаче са доста по-страховити. Сред най-любопитните истории е тази за преживяването на кралица Камила в старо шотландско имение, където тя твърди, че е усетила присъствието на призрак. А докато възрастните кралски особи се сблъскват с духове, малките наследници на короната се забавляват с Хелоуин.

„Не мога да направя нито крачка повече“

Историята започва в „Дъмфрис Хаус“ – великолепно имение в Шотландия, построено през XVIII век. Днес то е едно от местата, свързвани с благотворителната и обществената дейност на крал Чарлз, но преди години сградата е била в много тежко състояние.

През 2007 г. тогавашният принц Чарлз се заема със спасяването и възстановяването на имението. Къщата е запусната, интериорът е занемарен, а атмосферата според хората, които са я виждали тогава, е била далеч от блясъка, който днес свързваме с кралските резиденции.

И точно там Камила преживява нещо, което я кара буквално да избяга.

В документалния филм „The Real Camilla“ от 2018 г. тя разказва, че още при първото си посещение усетила нещо необяснимо. Изкачила стълбите, стигнала до коридора и внезапно спряла.

„Не мога да направя нито крачка повече“, казала си тя.

По думите й буквално се вцепенила. Усещането било толкова силно, че по-късно Камила заявява категорично: „Имаше призрак – без никакво съмнение“.

След това напуснала имението с твърдото решение да не се връща. И спазила обещанието си – не прекрачила отново прага му в продължение на няколко години.

Когато ремонтът прогонил духа

Най-интересното в историята идва след това.

Камила свързва странното усещане с тъжното състояние на самата къща. Според нея мястото било сякаш изоставено и забравено, а присъствието, което усетила, било част от тази тежка атмосфера.

След мащабната реставрация обаче всичко се променило.

Когато Камила се върнала, вече нямало нищо от зловещото усещане. По думите й онова, което било там, сякаш било изчезнало. А самата къща изглеждала отново жива.

„Всичко сякаш се усмихваше отново“, описва тя.

И така „Дъмфрис Хаус“ получава своята особена кралска легенда – че не само хората могат да бъдат прогонени от една стара къща, но и призраците могат да си тръгнат, когато животът се върне в нея.

А Чарлз? И той има призрачна история

Макар Камила да е човекът от кралското семейство, който най-открито е разказвал за собствената си среща с необяснимото, около Чарлз също се носи призрачна история.

Паранормалният историк Ричард Феликс разказва, че тогавашният принц Чарлз бил уплашен от случка в библиотеката на Сандрингам. Според тази версия Чарлз и един от служителите били там, когато усетили присъствие и видели нещо, което те възприели като призрак, движещ се из помещението.

Историята е част от богатия фолклор около кралските резиденции и не е доказано събитие. Но Сандрингам, Уиндзор, Балморал и други вековни имоти са идеалният декор за подобни легенди – стари коридори, скрити стаи, портрети на предци и векове история зад всяка врата.

Призракът на Дъмфрис Хаус не е единственият

Любопитното е, че историята на Камила не е изолиран случай в британския кралски фолклор.

За „Дъмфрис Хаус“ отдавна се разказват истории за необясними явления. Според някои паранормални изследователи имението има своя „обитател“, а стари разкази от историята на къщата допълват мистичната му репутация.

Има дори легенда за странен звук от карета, който според старо предание се появявал преди смърт в семейството. Трудно е да се отделят фактите от фолклора, но именно това превръща старите британски имения в истински фабрики за призрачни истории.

А Камила очевидно не е сред хората, които с лека ръка отхвърлят подобни разкази.

Синът й Том Паркър Боулс също е разказвал за необясними случки от имението, в което е израснал. По думите му като дете намирал някои от стаите за страшни, а хора, които посещавали дома, понякога били толкова разтревожени от странни усещания през нощта, че предпочитали да се върнат обратно в Лондон.

От призраци към „Пакост или лакомство“

И докато кралските имения пазят своите тъмни легенди, новото поколение Уиндзори гледа на страшната нощ по съвсем различен начин.

Принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи са сред малките кралски особи, които са имали възможност да преживеят Хелоуин като обикновени деца.

През 2022 г. снимка, публикувана от лондонския предприемач Джей Рътланд, показа Кейт с трите й деца пред портата на неговия дом. Поводът бил класическият ритуал „Пакост или лакомство“.

Рътланд, съпруг на Тамара Екълстоун, разказал, че Кейт сама е дошла с децата. Той описал принцесата като изключително приятелски настроена и земна.

Кадърът предизвика огромен интерес именно защото показва нещо рядко – бъдещата кралица на Великобритания, която не е на официално събитие, а стои пред чужда врата с децата си и чака лакомства.

Кейт пазарува костюми като всяка майка

Още преди това Кейт е била забелязана да избира Хелоуински принадлежности за децата си в супермаркет в Норфолк.

През 2019 г. очевидци я видели с Джордж и Шарлот. Според разказа на местна жена принцесата разговаряла съвсем естествено с други деца и ги питала какви костюми смятат да облекат.

Това е една от онези малки сцени, които разбиват представата за кралския живот като постоянни приеми, корони и протокол. За няколко минути Кейт била просто майка, която търси подходящия костюм за децата си.

Кралска традиция без забрана

Въпреки разпространеното твърдение, че Хелоуин не е празник за британското кралско семейство, няма официална забрана за неговото отбелязване.

По-възрастните членове на фамилията традиционно не превръщат празника в публично шоу, но младите кралски особи очевидно могат да се забавляват с него насаме.

Има и още един любопитен исторически детайл. Понякога се твърди, че кралица Виктория била против Хелоуин. Историческите сведения обаче рисуват по-различна картина – в Шотландия празникът и неговите обичаи са били познати и по нейно време, включително в Балморал.

Така британската монархия се оказва разпъната между два свята.

В единия стоят старите замъци, мрачните коридори и историите за духове, които се предават от поколение на поколение. В другия са Джордж, Шарлот и Луи, които гледат на същата нощ не като на среща с отвъдното, а като на възможност да получат още един бонбон.

А може би именно това е най-британското в цялата история – в една и съща фамилия едни се страхуват от призраци, а други просто звънят на вратата и питат:

„Пакост или лакомство?“