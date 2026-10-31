Свърши се! Андреа замени Кубрат

Поп-фолк певицата Андреа изненада почитателите си с новината, че от няколко месеца има сериозна връзка с продуцента Николай. Блондинката толкова дълго преживяваше раздялата си с боксьора Кубрат Пулев след над 10-годишна връзка, че феновете първоначално помислиха снимките за фалшиви.

Близки до звездата обаче потвърдиха, че тя е по-щастлива от всякога и е преодоляла тежката депресия. Андреа се е пренесла в апартамента на любимия си, където съвсем сама поддържа уюта и чистотата. Тя е претърпяла пълна промяна, като всяка сутрин изненадва половинката си с пържени филийки за закуска.

Изпълнителката ще празнува своя 40-и рожден ден през януари и вече активно работи за бебе с новия си избраник. Вдъхновена от любовта, тя представи новия си автобиографичен дует с Борис Дали, озаглавен „Ти върви“. Чрез парчето Андреа символично затваря трудната страница от миналото си, белязана от емоционален срив, тревожност и прием на медикаменти. Заснемането на видеоклипа обаче било пред провал, тъй като певицата изпаднала в истински шок заради баща си Румен Андреев, който претърпял сериозна хирургична операция през изминалото лято.

Въпросната интервенция била планирана, но Румен Андреев, който развива собствен бизнес, я скрил от дъщеря си, за да не я натоварва допълнително. Андреа разбрала за събитието чак след старта на операцията, което довело до нов психологически срив. Въпреки огромното притеснение и натоварения си график, певицата проявила професионализъм. Тя не отменила планираните ангажименти и заснела клипа с Борис Дали, като лично поела ролята на режисьор на видеото. Днес баща й е добре, а Андреа гледа уверено напред към бъдещото си семейно щастие, пише Уикенд.