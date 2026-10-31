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200 млн. тикви и 350 млн. костюма за Хелоуин

Пригответе бонбоните и извадете най-страшните си костюми, 31 октомври е!

200 млн. тикви и 350 млн. костюма за Хелоуин
31 окт 26 | 0:30
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Григор Атанасов

От древния келтски празник Сауин до днешния глобален феномен, Хелоуин продължава да завладява въображението ни всяка година. Паднат ли сенките на 31 октомври, уличните лампи отстъпват място на светещите тиквени фенери, а нощта се изпълва с духа на древни традиции и съвременни забавления. Пригответе бонбоните и извадете най-страшните си костюми - Хелоуин е тук, за да ни напомни, че понякога е забавно да се преструваме на някой друг!

11 милиарда долара

Пазарът на лакомства, свързани с Хелоуин, се оценява на над 11 милиарда долара, като към тази сума се добавят още милиарди за костюми, декорации и парти аксесоари.

500 милиона килограма захар

За всеки Хелоуин само в САЩ се купуват над 270 милиона килограма захарни изделия. Когато се добавят пазарите в Канада, Великобритания, Западна Европа, Япония и Латинска Америка, глобалното количество изяждани лакомства надхвърля 500 милиона килограма.

11 000 калории

Средностатистическото дете, което обикаля за „пакост или лакомство“, събира в торбичката си вкуснотии, равняващи се на около 11 000 калории – количество, което стига за няколко дни наред.

ХелоуинТикви

200 милиона тикви

Само в САЩ за Хелоуин произвеждат близо 700 милиона килограма тикви, което се равнява на около 150 до 200 милиона отделни тикви! В Обединеното кралство за празника се отглеждат около 10 до 15 милиона тикви. В Европейския съюз годишното производство на тикви надхвърля 1 милион тона, като най-големите производители са Испания, Франция и Полша. В държавите от Западна Европа значителна част от октомврийската реколта отива пряко за маскарадния празник.

70 милиона деца: „Пакост или лакомство“

Над 70 милиона деца обличат костюми и излизат по улиците с торбички в ръка, питайки на всяка входна врата „Пакост или лакомство“.

ХелоуинЛакомства

350 милиона костюма

В нощта на 31 октомври се обличат между 300 и 350 милиона костюма. Световната индустрия само за продажба и наем на костюми за Хелоуин надхвърля 5,8 милиарда долара годишно.

5 000 къщи на ужасите

Над 70 милиона души посещават къща на ужасите, царевичен лабиринт или тематичен увеселителен парк. Над 5 000 атракции функционират по света - около 2 500 – 3 000 от тях са в САЩ и Канада, а останалите са разпръснати из Европа, Азия и Латинска Америка.

ХелоуинКостюми
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Автор Григор Атанасов

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