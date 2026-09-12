Музиката: възможна за всички
Музикално равноправие на концертите на Fest Team с революционно сензорно изобретение, което позволява на глухите да усетят музиката
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Музикално равноправие на концертите на Fest Team с революционно сензорно изобретение, което позволява на глухите да усетят музиката
Порой наводни костюмите, легенди се носят за иконите му
Тя наложи плисираната пола-панталон
Празникът тази година несъмнено ще е по-различен.
Бургаската опера шие защитни средства за социалните работници на първа линия
Премиерът посети първата високотехнологична компания в областта на мембранните облекла във Враца
Те са предназначени за лекарите от спешната помощ, граничните служби и администрацията
И двата пола намират за най-възбуждащи костюмите на злодеи от супергеройски продукции
Хелоуин е вторият най-комерсиален празник след Коледа
Влакната ще бъдат подобни на тези, които се използват за бронежилетки
Методът е на легендата Сър Алекс Фъргюсън
Уникални костюми за финала на "Мис Национален Отбор". 14 млади дизайнера се наеха да измислят и изработят тоалетите за събитието, което ще се проведе...
Девизът на Мартин Йорданов е да търси възможности дори там, където ги няма Собственикът на шивашка фабрика черпи опит от чудото, наречено "Теорията н...
Абитуриенти от врачанската природо-математическа гимназия се отказаха от лъскавите рокли и костюми заради благотворителна инициатива. Зрелостниците ще...
Костюмите са предимно за износ и по поръчка, доволен политик благодари с торта 1989 г. Няколко шевни машини и десетина работнички шият в две канцелар...
Изложбата "Божествената Мая", посветена на великата Плисецкая, бе открита в Шереметиевския дворец, филиал на Музея за театрално и музикално изкуство,...
Елегантните колекции на "Одета" са чест за всеки гардероб Срещу скромна сума блестиш в луксозен костюм Холивуд в сърцето на София. Недалеч от култов...
Най-много български дрехи отиват за Германия, Италия и Гърция Износът на български дамски и мъжки костюми, сака и панталони нарасна със 7,4% до 541...
Нашенката живее и работи във Финикс
София. Хелоуин концерт подготвят за зрителите тази вечер участниците от музикалното шоу по Нова тв X Factor. Приказни и зловещи създания, вампири и ге...