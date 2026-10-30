Трето гадже се завъртя около Никола Цолов!

Никола Цолов започна нова любовна авантюра, научи "България Днес" от отлично информирани източници! Този път в обятията му попадна бивша участничка в "Ергенът"!

Само дни след като папараците на "България Днес" изловиха автомобилния ас в страстни целувки с русокосата моделка Цветелина, 19-годишният пилот отново прикова вниманието с любовните си подвизи. Този път компания му правеше Валерия Дакова, позната на зрителите от третия сезон на романтичното риалити "Ергенът".

Двамата бяха забелязани заедно на вечерно събитие в столицата, което продължи чак до ранните часове на сутринта. През голяма част от вечерта Никола демонстрираше особена близост с красавицата.

Младият състезател я прегръщаше, навеждаше се към ухото й и непрекъснато й говореше нещо, което остава тайна за околните. Двамата изглеждаха в отлични отношения, а жестовете им трудно можеха да останат незабелязани. Между двамата има повече от приятелство и не става въпрос за случаен флирт само във въпросната вечер.

Валерия вече на няколко пъти се забърква в любовни скандали, като името й беше свързвано с различни мъже от публичното пространство. Ергенката е известна със своето емоционално поведение и пламенно защитава позициите си.

Още по-любопитното е, че от 28-годишната русокоса Цветелина, с която само преди броени дни Цолов си разменяше горещи целувки, нямаше и следа. Моделката не придружаваше пилота на събитието, а нейното отсъствие неминуемо повдига въпроса дали отношенията им изобщо са прераснали в нещо сериозно.