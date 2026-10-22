Цветелина с първи думи за Никола Цолов

Вече се знае коя е новата изгора на Никола Цолов. След като разкри и засне как българският ас се целува с непозната хубавица след раздялата с Крисия, сега “България Днес” установи, че това е манекенка с име Цветелина.

Как е пламнала любовта между двамата и доколко е сериозна, засега не е ясно. Самата Цветелина, потърсена на мобилния й телефон, нито отрече, нито потвърди за отношенията между нея и Цолов и дипломатично избра да запази мълчание.

“Благодаря ви, но нямам интерес. Ще ви помоля повече да не ме притеснявате”, каза пред “България Днес” русокосата хубавица.

От невинна прегръдка, през държане за ръце, гушкане и чак до страстни целувки преминава вечерта за Цолов и новата му избраница.

Цветелина е поредната красива какичка, която впечатли българския лъв. Тя е руса, дългокрака, авангардна и самостоятелна. Разликата във възрастта им е 8 години в полза на красавицата.

Интересът към личния живот на автомобилния състезател Никола Цолов се засили след края на връзката му с певицата Крисия Тодорова.

Двамата публично показаха отношенията си през ноември 2025 г., а по-късно направиха светския си дебют като двойка на церемонията по връчването на наградите “Икар”. През септември 2026 г. Крисия потвърди, че двамата вече не са двойка.