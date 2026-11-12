Излезе последното решение за Никола Цолов. Всичко е ясно

Никола Цолов ще продължи развитието си по пътя към Формула 1, въпреки че не получи място в тима на Рейсинг Булс.

Няколко часа след като Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад бяха потвърдени като тандем и за 2027-а година, стана ясно и какво ще прави Българския лъв.

Никола получава ролята на резервет пилот не само за Рейсинг Булс, но и за Ред Бул, което ще му даде възможност да участва в свободни тренировки във Формула 1 и с двете коли.

„Невероятно съм щастлив и благодарен на Ред Бул, че ми дава тази възможност. Откакто станах част от програмата за млади пилоти, получих изключителна подкрепа и се развих страшно много като пилот и човек. Кариерата ми прогресира много и съм задължен за това на много хора” заяви Никола.