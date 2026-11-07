Ето кое ще определи съдбата на Никола Цолов

Шефът на Рейсинг Булс Алън Пърмейн заяви, че напълно разбира напрежението и недоволството около забавянето на решението за пилотския състав на тима за 2027 година. Отборът все още избира дали да запази опитния Лиам Лоусън, или да промотира българския талант от Формула 2 Никола Цолов.

Сателитният тим на Ред Бул е напът да запише най-успешната кампания в историята си благодарение на Лоусън и неговия съотборник Арвид Линдблад. В момента отборът се движи уверено към рекордното пето място в шампионата при конструкторите.

При отличната форма на Лоусън и впечатляващото представяне на тийнейджъра Линдблад в неговия дебютен сезон, логичният ход би бил запазване на същия състав и през 2027 г. Ролята на тима като школа за бъдещи пилоти на Ред Бул Рейсинг обаче променя уравнението. Новозеландецът вече не фигурира в дългосрочните планове на отбора от Милтън Кийнс, докато Цолов се очертава като изключително обещаващ кандидат, който в бъдеще може да спори именно с Линдблад за промоция в първия отбор.

В същото време ръководството на компанията майка изисква от Рейсинг Булс да бъде стабилен и независим конкурент на пистата – задача, с която тимът се справя великолепно през настоящия сезон. Тази сложна дилема между непосредствените резултати, опита и сигурността, осигурявани от Лоусън, и дългосрочния потенциал на Цолов в йерархията на Ред Бул е причината забавянето да продължи поне до състезателния уикенд в Лас Вегас.

„Опитваме се да подходим научно и прецизно, а това отнема време. Разглеждаме и оценяваме всички фактори, а времето работи за нас. Не бързаме и съм убеден, че ще вземем най-правилното решение. Наясно съм, че ситуацията носи напрежение за състезателите и за всички останали, но целта ни е да не сгрешим. Когато направим официалното съобщение в идните седмици, всички ще останат доволни. Близо сме до финала, но процесът все още тече“, заяви Пърмейн по време на пресконференцията за шефовете на отборите в Бразилия.



„Водещият критерий винаги е чистата скорост и представянето. Но ние не съществуваме единствено за да се състезаваме на момента – целта ни е да изграждаме бъдещи таланти. Това обаче не означава непрекъсната смяна на пилоти само заради идеята. Нужен е и достатъчно опит като отправна точка. Решението не е никак лесно, но финалният избор наближава“, добави британецът, който вчера удължи своя контракт с екипа от Фаенца.