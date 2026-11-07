Кими Антонели е най-младият шампион във Формула 1

Андреа Кими Антонели с "Мерцедес" е най-младият световен шампион в историята на Формула 1. Едва на 20 години, 2 месеца и 7 дни, още преди края на втория си сезон в елита, италианската вече изгряла звезда си запази място в историята, след като днес финишира трети в Гран при на Мексико.

Досегашният рекорд принадлежеше на Себастиан Фетел, който спечели първата си титла през 2010 г. на възраст от 23 години и 134 дни. Освен това Антонели е първият шампион в историята на спорта, роден през XXI век.

Реално трябваше да се случи някакво чудо, за да не бъде подпечатана триумфа на Антонели, който щеше да си гарантира шампионския трофей при завършване на всяко едно от първите 9 места. Както и на десето и единадесето, но с допълнителни условия, зависещи от други пилоти.

Освен това 20-годишният италианец донесе на родината си титлата след повече от 70 години чакане. Последният шампион, който Италия имаше преди Антонели, бе Алберто Аскари, който на 35-годишна възраст печели втората си титла през 1953-а.

Също така - 19 години след триумфа на Кими Райконен с "Ферари", отново виждаме шампион с това име.

За новият шампион това е девета победа през сезона и той е недостижим на върха с 380 точки. Втори е Верстапен с 261 точки, следван от Хамилтън (259), Ръсел (250) и Леклер (245).

До края на сезон 2026 остават още четири старта. При конструкторите Мерцедес отново загуби част от преднината си пред Ферари, като с 630 точки Сребърните стрели водя със 126 пункта пред Черните кончета. В спора за третата позиция Ред Бул отвори аванс от девет точки пред Макларън.

Сезонът във Формула 1 ще продължи следващата седмица с надпреварата за Гран При на Сао Пауло на една от най-емблематичните писти в календара на световния шампионат – „Интерлагос“.

Момичето, което имаше сърцето на сензацията в моторните спортове

Да си само на 20 и вече да си спечелил всичко в своя спорт... Кими Антонели доказа, че е възможно.

Италианецът вече е най-младият шампион във Формула 1, след като стана трети на Гран при на Мексико и е недостижим на върха при пилотите 4 кръга преди края.

Кими със сигурност вече е звезда в световния спорт и погледите и интересите ще са насочени към него тепърва. Но ние се връщаме в миналото, за да ви представим дамата, която първа оцени младежа.

Кое е първото гадже на Кими Антонели? Пилотът не говори много за личния си живот, а когато го прави споменава най-често майка си, баща си и сестра си Маги, с която дойде на пистата в Мексико преди съдбовния старт.

Въпреки крехката си възраст, Антонели има една дълга връзка в миналото си - с картинг пилота Елишка Бабичкова.Двамата са заедно от 2023 до началото на 2026 г.

Запознават се на пистата още като деца. Елишка е с година по-голяма от новия шампион във Формула 1.

Чехкинята кара във Формула 4 под ръководството на бащата на Кими - Марко. Така двамата с италианската сензация в моторните спортове започват връзката си.

Успехите на Елишка

Бабичкова също може да се похвали с победи на пистата. Тя е първата жена, която печели италианския шампионат по картинг.

Освен това бившата на Антонели също произлиза от състезателна фамилия. Родена във Врачов, Чехия, тя, двете ѝ сестри Петра и Тереза, и брат ѝ Зденек карат картинг.

През 2025 г. Бабичкова се дипломира от Американската академия в Прага.

Раздялата

В началото на 2026 г., когато Антонели тръгна към върха във Формула 1, след като през миналия сезон бе седми в крайното класиране, двамата се разделиха.

Инициативата е била на Елишка. Това призна тя във видео в социалните мрежи.„Усетих, че вече не сме в синхрон в личния си живот и това, което искаме за бъдещето. Към края на връзката ни ценностите ни бяха много различни. Няма друг мъж или друга жена. Няма изневяра“, каза тя.

В момента Кими Антонели няма половинка до себе си.

Идолът му е незабравимия Айртон Сена

Новият световен шампион във Формула 1 Кими Антонели сподели, че няма да постави номер 1 върху болида си през следващата година – решение, продиктувано от суеверие и смирение, обясни 20-годишният италианец, след като в неделя стана най-младият шампион във Формула 1.

Пилотът на Мерцедес спечели титлата в Мексико Сити със състезателен номер 12 и ще запази този номер, когато започне защитата на титлата си догодина.

"Ще остана с номер 12, защото, разбира се, това е много специално число за мен, но също така е начин да остана здраво стъпил на земята, да запазя смирението си“, сподели първият италиански шампион от 73 години насам.

"Чувствам, че запазването на номер 12 ми дава нова отправна точка, от която да надграждам и да се стремя към още по-добри резултати. Освен това, честно казано, съм доста суеверен, а номер 1 никога не ми е носил късмет. Всеки път, когато съм го използвал, нещата са се развивали изключително зле. Така че това е още една причина да остана с номер 12.“

Антонели е първият пилот във Формула 1, който печели шампионата с номер 12, след като покойният бразилец и трикратен световен шампион Аертон Сена направи това през 1988 г. – годината на първата си титла с отбора на "Макларън“.

Сена, който загива през 1994 г. по време на състезание за "Уилямс“ на пистата "Имола“ в Италия, е идол за Антонели.

Младият пилот, който е родом от намиращия се наблизо град Болоня, сподели, че по време на Гран при на Бразилия в Сао Пауло следващия уикенд ще носи специална каска в памет на легендата.

"Успяхме! Нямаше да бъда тук без "Мерцедес“ и без семейството си. Нямам думи, опитвам се да осмисля случилото се“, каза италианецът в първото си интервю като световен шампион.

Победителят егоист вече е в миналото

Шефът на отбора на "Мерцедес“ Тото Волф заяви, че скромността на Антонели го превръща в нов тип пилот – пример, който другите млади състезатели трябва да следват.

"Схващането за победа на всяка цена – егоистично, опортюнистично, безмилостно преследване на собствената изгода – този модел на състезател вече е в миналото“, каза австриецът.

"Имаме нов шампион, който олицетворява ценности като смирение, почтеност, лоялност, уважение и вяра в собствените сили. Той трябва да бъде пример за подражание за много други млади пилоти в по-долните серии. Трябва да бъде пример и за онези малцина във Формула 1, които се държат така, сякаш всичко им се полага по право – вечно недоволните по радиото, тези, които постоянно се оплакват, тези, които катастрофират.

Погледнете това 20-годишно момче и се замислете какво можете да направите, за да станете по-добри. Антонели олицетворява съвременния пилот във Формула 1 заради тези свои ценности, а не само заради таланта си“, добави той. "Той доказа, че можеш да победиш всички, оставайки добър човек.“