Иван Хърков покори света за втори път

Иван Хърков спечели втората световна титла в кариерата си, след като триумфира в категория до 79 килограма на първенството по самбо в Ташкент, Узбекистан.

Българинът се наложи на финала над арменеца Борис Шатверян с 2:0 точки и заслужи златния медал. Така 29-годишният състезател затвърди отличната си форма през годината, след като по-рано завоюва и европейската титла в Тбилиси.

За Хърков това е второ световно злато след успеха му в Ереван през 2023 г. В колекцията си той има още три бронзови отличия от световни първенства, спечелени през 2022, 2024 и 2025 г.