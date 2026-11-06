Спорт

Левски го направи! Това не се е случвало от 20 години

Исторически край на черната серия

Левски го направи! Това не се е случвало от 20 години
Снимка: Клубен сайт на Левски
06 ное 26 | 13:24
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Григор Атанасов

Левски постигна първата си победа в европейските клубни турнири на националния стадион „Васил Левски“ от над две десетилетия насам.

За последен път „сините“ триумфираха на тази арена на 9 август 2006 г. – с 2:0 срещу италианския Киево в легендарния първи мач от плейофите за влизане в групите на Шампионската лига (с голове на Валери Домовчийски и Седрик Бардон).

Последвалата серия на националния стадион обаче донесе 8 мача без нито един успех (6 поражения и 2 равенства):

  • Сезон 2006/07 (Шампионска лига): Загуби в груповата фаза от гигантите Челси (1:3), Вердер Бремен (0:3) и Барселона (0:2).

  • Сезон 2007/08: Изненада с 0:1 от финландския Тампере.

  • Сезон 2023/24 (Лига на конференциите): Бойно 1:1 срещу Айнтрахт Франкфурт в плейофите.

  • Сезон 2025/26: Загуба с 0:2 от АЗ Алкмаар в същата фаза.

  • Сезон 2026/27: Равенство 0:0 с АЕК в пресявките на Шампионската лига и поражение с 0:1 от РБ Залцбург в основната фаза на Лига Европа.

Интересен факт от историята е, че полските тимове традиционно са сред най-удобните съперници за Левски на националния стадион. През 1970 г. „сините“ надделяват над Гурник Забже в четвъртфинал за КНК, а през 1977 г. прегазват Шльонск с 3:0 в турнира за КЕШ.

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Автор Григор Атанасов

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