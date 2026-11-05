19-годишен герой донесе нова европейска победа на „Левски“!

„Левски“ постигна втора поредна победа в Лига Европа, след като надви полския „Ягелония“ с 1:0 на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Героят на вечерта се оказа 19-годишният Стивън Стоянчов, който се появи като резерва и отбеляза единственото попадение осем минути преди края на редовното време.

След успеха с 2:1 срещу „Виктория“ в Пилзен футболистите на Хулио Веласкес отново зарадваха привържениците си и направиха важна крачка в борбата за продължаване към елиминациите на европейския турнир.

Срещата започна по-активно за полския тим. Още в седмата минута Кайетан Шмит се озова на отлична позиция, но вратарят Светослав Вуцов спаси удара му.

Постепенно „Левски“ изравни играта и създаде няколко опасности пред противниковата врата. Евертон Бала не успя да намери целта, а Сержиньо отправи силен удар, с който затрудни стража на гостите Славомир Абрамович.

Неприятният момент за домакините настъпи непосредствено преди почивката, когато Сержиньо получи травма и беше принуден да напусне терена. На негово място в началото на второто полувреме се появи Армстронг Око-Флекс.

Резервата, която реши мача

През втората част играта остана оспорвана, а двата отбора трудно достигаха до чисти голови положения.

В 63-тата минута Веласкес направи ход, който впоследствие се оказа решаващ. На мястото на Мазир Сула в игра влезе 19-годишният нападател Стивън Стоянчов.

В 73-тата минута „Левски“ пропусна добра възможност, след като Рейналдо отне топката и тръгна към противниковата врата, но не успя да завърши атаката.

Само три минути по-късно Усман Соу можеше да даде аванс на „Ягелония“, но ударът му премина на сантиметри от гредата.

И тогава дойде моментът на Стоянчов.

В 82-рата минута Давид Кусо центрира от ъглов удар, младият нападател се извиси над защитниците и с мощен удар с глава изпрати топката в мрежата.

Стадионът избухна, а попадението се оказа достатъчно за победата.

Седем точки и поглед към елиминациите

С успеха „Левски“ вече има седем точки след четири срещи в основната фаза на Лига Европа.

Пред „сините“ предстоят още четири двубоя, като следващият е гостуването на френския „Марсилия“ на 26 ноември.

Преди това обаче отборът трябва да насочи вниманието си към голямото дерби с ЦСКА в неделя, 8 ноември.

Основната тревога за треньорския щаб остава състоянието на Сержиньо, който напусна терена с контузия. Предстои да се установи дали ще бъде готов за сблъсъка с „червените“.