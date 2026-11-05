Светът изумен от Карлос Насар

Три световни рекорда, четвърта световна титла и категорично превъзходство над конкурентите. Историческият триумф на Карлос Насар на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай, предизвика международен отзвук.

Чуждестранните спортни издания определят представянето на българския шампион като феноменално, а Международната федерация по вдигане на тежести акцентира върху сензационния му последен опит от 230 кг в изтласкването.

На 4 ноември Насар спечели златните медали в изхвърлянето, изтласкването и двубоя в категория до 95 кг. Българинът завърши със световни рекорди от 185 кг в изхвърлянето, 230 кг в изтласкването и 415 кг в двубоя, оставяйки най-близкия си преследвач на 16 кг зад себе си.

Международните медии: Феноменално представяне на Карлос Насар

Авторитетното международно спортно издание Inside The Games публикува материал със заглавие "Нинбо 2026: Карлос Насар показа най-доброто от себе си".

Изданието определя представянето на олимпийския шампион като "феноменално" и припомня, че преди световното първенство са съществували съмнения дали той ще успее да защити титлата си.

Причината е представянето му на Европейското първенство през април, когато Насар спечели четвъртата си европейска титла, но завърши с двубой от 386 кг. Този резултат породи въпроси дали българинът ще успее да се противопостави на най-силните си конкуренти на световната сцена.

В Китай обаче Насар показа съвсем различно лице, като постигна с 29 кг повече в двубоя.

Изданието обръща специално внимание на битката между българина, казахстанеца Нургиса Адилетули и иранеца Али Алипур.

В изхвърлянето Адилетули успя да вдигне 182 кг и за кратко оглави класирането със световен рекорд. Насар обаче отговори с успешен опит на 185 кг, с който подобри постижението на съперника си и спечели златния медал в движението.

В изтласкването българинът продължи с успешни опити на 213 и 220 кг, преди да достигне впечатляващите 230 кг.

Inside The Games отбелязва, че по време на състезанието Насар е подобрил световни рекорди пет пъти, като в крайна сметка завършва с три световни рекорда – в изхвърлянето, изтласкването и двубоя.