Взето е съдбоносно решение за Карлос Насар

Светъл лъч се появи пред родните щанги! Българската федерация по вдигане на тежести очаква новото ръководство да бъде вписано в Търговския регистър до дни, което да отпуши окончателно работата на федерацията.

След десетмесечна съдебна битка съдът реши в полза на Асен Златев, който бе избран за нов президент на Общото събрание през декември миналата година на мястото на Стефан Ботев. На пресконференция в София, на която присъстваха още новият генерален секретар на БФВТ Мариета Христова, старият генерален секретар Марин Милашки и мениджърът на олимпийския шампион Карлос Насар - Николай Жейнов, новото ръководство обеща прозрачност при работата си, спиране на злоупотребите и изчистване на задълженията, които са около половин милион евро.

На дневен ред обаче е световното първенство за мъже и жени в китайския град Нинбо, което започва на 27 октомври. На него страната ни ще бъде представена от шестима тежкоатлети, като ще има и една резерва.

"Отиваме на световното първнество кой както е могъл да се подготви в домашни условия - без заплати, без възстановяване и без големи очаквания. Надявам се от тук нататък да си структурираме нещата и да заработим по начин, по който знаем, че може българската щанга. Имаме четири-осемгодишна програма. Тя трябва да се изчисти още малко, но се надявам да започне да работи от следващата година. Настоящата година беше много важна за подготовката за Олимпиадата. Няма време за разтакаване, но няма да се оплакваме. Каквото е станало, то вече е зад гърба ни", каза новият президент на федерацията Асен Златев.

Николай Жейнов изрази увереност, че новото ръководство е съставено от правилните хора, които да помогнат да се излезе от безпътицата, в която бе българската тежка атлетика през последните години.

"Искам да поздравя хората, които една година се бориха за тази федерация. Вярвам, че хората, които днес са на тази маса, ще работят за доброто на вдигането на тежести", каза Жейнов.

Николай Жейнов бе попитан и за състоянието на Карлос Насар, който отново е голямата надежда за титла в българския отбор.

"Подготовката на Карлос Насар не беше пълноценна поради здравословни причини, които се усложниха през последните 20 дни. Той обаче е боец и има много сили от подкрепата, която получава от хората", заяви мениджърът.

"Никога не съм кандидатствал за президентско място, но всички знаете, че имам опит с Българския футболен съюз. За съжаление законът позволява такива казуси. БФВТ има късмет, защото този казус се реши само за година, а можеше да продължи две или три. Подготовката на Карлос беше напълно обезпечена. Получихме финансирането малко по-късно, но Карлос ще се справи с помощта на спонсорите", добави той.