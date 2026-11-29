Дербито на Мърсисайд между Евертън и Ливърпул, от 12-ия кръг на Висшата лига, завърши при равенство 1:1. Автогол попречи на футболистите на Андони Ираола да се поздравят с победата.

Двубоят на стадион "Хил Дикинсън" започна ударно за гостите, които откриха резултата още в 5-ата минута. Доминик Собослай стреля от движение от границата на наказателното поле и изпрати топката в далечния ъгъл.

В хода на мача "карамелите" заиграха по-уверено в преден план и възобновиха равенството 20 минути по-късно. В опит да изчисти центриране от пряк свободен удар на Киърън Дюсбъри-Хол във вратарското поле, Джереми Фримпонг изпрати топката в собствената си врата.

След почивката и двата отбора имаха възможности за гол, но не последва промяна в резултата. Джак Грийлиш и Киърън Дюсбъри-Хол обстрелваха вратата на гостите, но Алисон се справи с изстрелите им.

Ливърпул остава на 4-ото място в класирането с актив от 22 точки. Евертън се изкачи до 8-ата позиция в подреждането със 17 пункта.