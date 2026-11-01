Спорт

Опълченци от Арсенал удържаха победа над Ливърпул на "Анфийлд"

Лондончани печелят тук за първи път от 14 години

Опълченци от Арсенал удържаха победа над Ливърпул на "Анфийлд"
01 ное 26 | 21:53
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Влади Кирилов

Арсенал победи с 1:0 Ливърпул като гост в мач от 9-ия кръг на Висшата лига. Кай Хаверц донесе успеха на шампионите, които излязоха еднолично на първо място с три точки пред втория Манчестър Сити. Така лондончани спечелиха на "Анфийлд" за първи път от 14 години. Мърсисайдци пък останаха на 5-о място, като изостават с 9 точки от лидера.

"Артилеристите" поеха инициативата, а домакините имаха проблеми в изнасянето на топката. Точно така се стигна и до първия гол. В 16-ата минута Алисон подаде лошо напред, след което Жаке сгреши и изгуби топката. Деклан Райс излезе на десния фланг, откъдето центрира ниско към далечната греда, където Хаверц засече отблизо.

Ливърпул се опита да отговори. В 18-ата минута гостите също сгрешиха с изнасянето на топката, но Баркола не успя да овладее добре около границата на наказателното поле и Райс изчисти, след което влезе в разправия с Давид Рая заради това, че е получил лош пас в опасна зона.

Три минути след това Баркола центрира към далечната греда. Тимбер дръпна Исак за фланелката и така му попречи да стигне до топката и да засече с глава. Домакините не изразиха големи претенции за дузпа, но имаше сериозни основания такава да бъде отсъдена.

Ливърпул продължи да действа колебливо в защита и в следващите минути Арсенал можеше да стигне на два пъти до нов гол. Първо Хавертц не успя отново да засече центриране на Гимараеш, а след това Маудеке отблизо уцели своя съотборник Тимбер пред вратата на Алисон.

В 27-ата минута отново Ливърпул имаше добра възможност. Ван Дайк засече с глава центриране от корнер, след което малко не достигна на Исак да направи добавка. Две минути след това Цолис задържа в наказателното поле Гакпо след подаване на Мак Алистър.

Този път "червените" имаха сериозни претенции за дузпа, но те не бяха уважени. Тимбер преди това задържа по подобен начин и Мак Алистър, но се размина и при двете ситуации.

В 36-ата минута Исак получи топката в наказателното поле. Шведът се обърна и стреля, но встрани от вратата. Три минути по-късно Вирц изпълни добре пряк свободен удар отляво на пеналта. Рая бе прехвърлен, но топката срещна напречната греда.

В края на полувремето Мак Алистър пропусна отлична възможност, след като бе оставен непокрит и от няколко метра засече с глава добро центриране на Керкез. Аржентинецът обаче прати топката над вратата.

Мърсисайдци продължиха да са по-активният отбор и с началото на второто полувреме. Гостите обаче действаха стабилно в защита и не допускаха сериозни опасности ред Рая. В 56-ата минута Керкез изведе в наказателното поле Исак, който обаче стреля над вратата.

В 68-ата минута Жаке се подхлъзна, което даде шанс на Арсенал за голяма възможност. Цолис напредна и центрира към Йодегор, но в последния момент Жаке успя да се върне и да избие в корнер.

В 72-ата минута и Ван Дайк имаше решаваща намеса в наказателното поле, пресичайки ниско центриране на Цолис. Минута след това именно гръцкият национал получи в наказателното поле и стреля по земя към далечния ъгъл, но Алисон се намеси блестящо и изби. В 77-ата минута резервата Нгумоа центрира опасно към далечната греда. Араухо стреля отблизо, но и неговият удар бе блокиран.

Малко след това Мак Алистър влезе в разправия с Йодегор, Тимбер и Мадуеке, който доближи главата си до него и го докосна с нея. Аржентинецът се хвърли на тревата, претендирайки, че е бил ударен. Ситуацията се размина с жълти картони за Мак Алистър и Тимбер.

В 90-ата минута Виктор Муньос се озова на добра позиция в пеналта, но притиснат от двама бранители не успя да нанесе добър удар с глава и Рая спаси. Веднага след това Нгумоа стреля, а топката рикошира в крак на защитник и излезе в корнер. До края гостите удържаха натиска на съперника и се поздравиха с ценния успех.

Ливърпул - Арсенал  0:1

Голмайстор: 0:1 Хаверц (16)

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Автор Влади Кирилов

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