Опълченци от Арсенал удържаха победа над Ливърпул на "Анфийлд"

Арсенал победи с 1:0 Ливърпул като гост в мач от 9-ия кръг на Висшата лига. Кай Хаверц донесе успеха на шампионите, които излязоха еднолично на първо място с три точки пред втория Манчестър Сити. Така лондончани спечелиха на "Анфийлд" за първи път от 14 години. Мърсисайдци пък останаха на 5-о място, като изостават с 9 точки от лидера.

"Артилеристите" поеха инициативата, а домакините имаха проблеми в изнасянето на топката. Точно така се стигна и до първия гол. В 16-ата минута Алисон подаде лошо напред, след което Жаке сгреши и изгуби топката. Деклан Райс излезе на десния фланг, откъдето центрира ниско към далечната греда, където Хаверц засече отблизо.

Ливърпул се опита да отговори. В 18-ата минута гостите също сгрешиха с изнасянето на топката, но Баркола не успя да овладее добре около границата на наказателното поле и Райс изчисти, след което влезе в разправия с Давид Рая заради това, че е получил лош пас в опасна зона.

Три минути след това Баркола центрира към далечната греда. Тимбер дръпна Исак за фланелката и така му попречи да стигне до топката и да засече с глава. Домакините не изразиха големи претенции за дузпа, но имаше сериозни основания такава да бъде отсъдена.

Ливърпул продължи да действа колебливо в защита и в следващите минути Арсенал можеше да стигне на два пъти до нов гол. Първо Хавертц не успя отново да засече центриране на Гимараеш, а след това Маудеке отблизо уцели своя съотборник Тимбер пред вратата на Алисон.

В 27-ата минута отново Ливърпул имаше добра възможност. Ван Дайк засече с глава центриране от корнер, след което малко не достигна на Исак да направи добавка. Две минути след това Цолис задържа в наказателното поле Гакпо след подаване на Мак Алистър.

Този път "червените" имаха сериозни претенции за дузпа, но те не бяха уважени. Тимбер преди това задържа по подобен начин и Мак Алистър, но се размина и при двете ситуации.

В 36-ата минута Исак получи топката в наказателното поле. Шведът се обърна и стреля, но встрани от вратата. Три минути по-късно Вирц изпълни добре пряк свободен удар отляво на пеналта. Рая бе прехвърлен, но топката срещна напречната греда.

В края на полувремето Мак Алистър пропусна отлична възможност, след като бе оставен непокрит и от няколко метра засече с глава добро центриране на Керкез. Аржентинецът обаче прати топката над вратата.

Мърсисайдци продължиха да са по-активният отбор и с началото на второто полувреме. Гостите обаче действаха стабилно в защита и не допускаха сериозни опасности ред Рая. В 56-ата минута Керкез изведе в наказателното поле Исак, който обаче стреля над вратата.

В 68-ата минута Жаке се подхлъзна, което даде шанс на Арсенал за голяма възможност. Цолис напредна и центрира към Йодегор, но в последния момент Жаке успя да се върне и да избие в корнер.

В 72-ата минута и Ван Дайк имаше решаваща намеса в наказателното поле, пресичайки ниско центриране на Цолис. Минута след това именно гръцкият национал получи в наказателното поле и стреля по земя към далечния ъгъл, но Алисон се намеси блестящо и изби. В 77-ата минута резервата Нгумоа центрира опасно към далечната греда. Араухо стреля отблизо, но и неговият удар бе блокиран.

Малко след това Мак Алистър влезе в разправия с Йодегор, Тимбер и Мадуеке, който доближи главата си до него и го докосна с нея. Аржентинецът се хвърли на тревата, претендирайки, че е бил ударен. Ситуацията се размина с жълти картони за Мак Алистър и Тимбер.

В 90-ата минута Виктор Муньос се озова на добра позиция в пеналта, но притиснат от двама бранители не успя да нанесе добър удар с глава и Рая спаси. Веднага след това Нгумоа стреля, а топката рикошира в крак на защитник и излезе в корнер. До края гостите удържаха натиска на съперника и се поздравиха с ценния успех.

Ливърпул - Арсенал 0:1

Голмайстор: 0:1 Хаверц (16)