Спорт

Целият свят говори за новия стадион на ЦСКА

Откриването на обновения „Българска армия“ предизвика интерес далеч извън границите на България

Целият свят говори за новия стадион на ЦСКА
01 ное 26 | 12:05
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Григор Атанасов

Откриването на обновения стадион „Българска армия“ предизвика интерес далеч извън границите на България, пише "Тема спорт". Историческото завръщане на ЦСКА в своя дом, впечатляващата визия на новото съоръжение и атмосферата по трибуните превърнаха събитието в тема за международните медии, водещи футболни платформи и популярни профили в социалните мрежи.

Световната информационна агенция „Ройтерс“ посвети специална галерия с над 50 фотографии на откриването на стадиона и двубоя между ЦСКА и Славия, завършил 0:0. Обективите на фотографите запечатаха както архитектурата и модерния облик на новия дом на армейците, така и емоциите на хилядите привърженици, изпълнили трибуните в Борисовата градина.

Отзвукът не се ограничи единствено до „Ройтерс“. Новата „Армия“ привлече вниманието и на редица авторитетни спортни издания и информационни сайтове в чужбина. Сред тях са редица медии от балкански страни – румънският GSP, който отдели специално внимание на съоръжението, хърватските tportal и Sportnet, северномакедонските Telegraf, Vecer и SportMedia… Кадри и публикации, посветени на стадиона и историческото завръщане на ЦСКА, намериха място и в други международни футболни канали.

Паралелно с медийното отразяване снимки и видеоклипове от празника бързо набраха популярност в социалните мрежи. Известни футболни общности, специализирани страници и създатели на съдържание разпространяваха кадри от модерната арена, пълните трибуни и впечатляващите хореографии на червената публика. Така откриването на „Българска армия“ се превърна не просто във важен момент за ЦСКА, а в събитие с международен футболен отзвук.

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Автор Григор Атанасов

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