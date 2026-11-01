Целият свят говори за новия стадион на ЦСКА

Откриването на обновения стадион „Българска армия“ предизвика интерес далеч извън границите на България, пише "Тема спорт". Историческото завръщане на ЦСКА в своя дом, впечатляващата визия на новото съоръжение и атмосферата по трибуните превърнаха събитието в тема за международните медии, водещи футболни платформи и популярни профили в социалните мрежи.

Световната информационна агенция „Ройтерс“ посвети специална галерия с над 50 фотографии на откриването на стадиона и двубоя между ЦСКА и Славия, завършил 0:0. Обективите на фотографите запечатаха както архитектурата и модерния облик на новия дом на армейците, така и емоциите на хилядите привърженици, изпълнили трибуните в Борисовата градина.

Отзвукът не се ограничи единствено до „Ройтерс“. Новата „Армия“ привлече вниманието и на редица авторитетни спортни издания и информационни сайтове в чужбина. Сред тях са редица медии от балкански страни – румънският GSP, който отдели специално внимание на съоръжението, хърватските tportal и Sportnet, северномакедонските Telegraf, Vecer и SportMedia… Кадри и публикации, посветени на стадиона и историческото завръщане на ЦСКА, намериха място и в други международни футболни канали.

Паралелно с медийното отразяване снимки и видеоклипове от празника бързо набраха популярност в социалните мрежи. Известни футболни общности, специализирани страници и създатели на съдържание разпространяваха кадри от модерната арена, пълните трибуни и впечатляващите хореографии на червената публика. Така откриването на „Българска армия“ се превърна не просто във важен момент за ЦСКА, а в събитие с международен футболен отзвук.