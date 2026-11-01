По-шумни от реактивен самолет, феновете на ЦСКА изумиха с невероятен рекорд

Невероятните 138 децибела достигна шумът от феновете на ЦСКА при историческото завръщане на отбора на стадион „Българска армия“. Това е равнище, което надхвърля посочените за излитащ реактивен самолет 130 децибела и се доближава до световните рекорди за най-шумна спортна публика. Хиляди привърженици изпълниха трибуните в събота вечерта за откриването на обновеното съоръжение, превърнало се в сцена на изключителни емоции. Но новата „Армия“ предлага много повече от впечатляваща атмосфера - тя открива съвсем различни възможности пред ЦСКА както във финансово отношение, така и като условия за зрителите.

138 децибела разтърсиха новата „Българска армия“

Привържениците на ЦСКА създадоха изключителна атмосфера още преди началото на първия мач на обновения стадион. По време на скандиранията е отчетено ниво на шума от 138 децибела, съобщава „Арена Спорт“, като се позовава на „Мач Телеграф“.

Показателят е само с 4,2 децибела под световното рекордно измерване от 142,2 децибела, регистрирано на спортно събитие през 2014 г. Отчетените на „Българска армия“ стойности са изключително високи и се доближават до нива, при които силният звук може да увреди слуха.

Мощните скандирания съпътстваха завръщането на ЦСКА в Борисовата градина след продължителното изграждане на новия стадион. За привържениците съботната вечер беше особено емоционална, като мнозина посрещнаха откриването със сълзи на очи.

Легенди, гвардейци и военен оркестър посрещнаха новото начало

Официалното откриване на стадиона беше съпроводено от специална програма преди двубоя на ЦСКА срещу Славия. На събитието присъстваха легенди на клуба, а участието на гвардейци и военен оркестър придаде тържествен характер на завръщането.

Новото съоръжение впечатли с модерната си архитектура, осветление и огромни екрани, които допълваха атмосферата по трибуните. Въпреки проливния дъжд в събота вечерта феновете имаха възможност да се насладят на удобствата на стадиона.

Арената предлага условия, сравними със съвременните германски футболни стадиони. Сред най-отчетливите промени са удобните седалки, широките входове и коридори под трибуните, специално обособените места за хора с увреждания и модерното обслужване на посетителите.

ЦСКА получи нови възможности за сериозни приходи

Една от най-важните промени е свързана с икономическия потенциал на стадиона. Новата „Българска армия“ дава възможност на клуба да увеличи приходите от всеки домакински мач не само чрез продажбата на билети, но и от допълнителните услуги за зрителите.

Под трибуните са изградени заведения, които предлагат разнообразни храни, салати, десерти, топли и студени напитки. Разплащането е изцяло безкасово, а обслужването позволява сравнително бързо преминаване на посетителите през търговските обекти.

Има пример от откриването, при който средният разход на посетител в един от пунктовете за храна е бил приблизително 15 евро. За сравнение билетът за сектор „В“ е струвал 20 евро.

При посещаемост от 15 000 души и среден общ разход от 35 евро на човек за билет и допълнителни покупки потенциалните приходи биха надхвърлили половин милион евро от едно домакинство. Това е примерен разчет на изданието, който не включва приходите от реклама и други дейности.

Музей, фенмагазин и ВИП ложи допълват новия стадион

Сред новите възможности за ЦСКА е и бъдещият клубен музей, който предстои да отвори врати в сектор „А“. Там се намира и фенмагазинът, предлагащ разнообразни артикули за привържениците на отбора.

Стадионът разполага и с ВИП боксове над сектор „А“, като почти всички вече са наети или резервирани от компании за една година напред. Рекламните площи и големите екрани около трибуните също създават допълнителни възможности за приходи.

Строителството на новата „Българска армия“ продължи около три години, като съоръжението беше изградено в очертанията на стария стадион, без да навлиза в прилежащата паркова територия.