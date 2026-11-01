Барселона помете Алавес с 6:1 и си върна върха в Испания

Барселона се завърна по впечатляващ начин на победния път и разгроми Алавес с 6:1 в среща от 11-ия кръг на испанската Ла Лига. След двете поредни загуби от Пари Сен Жермен и Реал Мадрид каталунците показаха истинска голова мощ, като Рафиня и Ламин Ямал отбелязаха по два гола. Успехът върна тима на Ханзи Флик на първото място в класирането с 30 точки, две повече от Атлетико Мадрид, който временно беше оглавил подреждането в събота. С основен принос за разгрома беше и Фермин Лопес, който записа попадение и две асистенции.

Рафиня и Ямал поведоха головата фиеста

Барселона излезе срещу Алавес с амбицията да забрави неприятната серия от две последователни поражения. Каталунците бяха загубили от Пари Сен Жермен и големия си съперник Реал Мадрид, но този път не оставиха никакви съмнения в превъзходството си.

Капитанът Рафиня откри резултата още в 8-ата минута, а Фермин Лопес удвои в 23-ата. До почивката бразилецът отбеляза второто си попадение, а Ламин Ямал направи резултата 4:0 в добавеното време на първата част.

Младата звезда на каталунците продължи головото шоу и след почивката, когато се разписа за втори път. Шестото попадение беше дело на английския национал Антъни Гордън, който се появи от резервната скамейка и също записа името си сред голмайсторите.

Почетният гол за Алавес отбеляза бившият нападател на Реал Мадрид Мариано Диас в 84-ата минута. Така крайният резултат беше оформен при 6:1 за Барселона.

Флик даде почивка на звездите въпреки проблемите в защитата

Убедителната преднина позволи на германския треньор Ханзи Флик да съхрани силите на някои от най-важните си футболисти. След почивката от игра бяха извадени Педри, Жоао Кансело и Рафиня, а наставникът използва възможността да даде игрови минути на други състезатели.

Барселона влезе в двубоя със сериозни кадрови затруднения в отбраната. Заради отсъствието на Жюл Кунде, Ерик Гарсия, Андреас Кристенсен и Шави Еспарт Флик беше принуден да заложи на експериментална защитна линия.

Младият Бриан Фариняс започна като десен бек, а нидерландският халф Френки де Йонг беше преместен в центъра на отбраната, където си партнираше с Пау Кубарси. Промените обаче не попречиха на каталунците да установят контрол върху двубоя и да постигнат една от най-убедителните си победи през сезона.

Барселона отново е лидер, Реал Мадрид изостава

С победата Барселона събра 30 точки и се върна на върха в Ла Лига. Каталунците изпреварват с две точки Атлетико Мадрид, който в събота победи Леванте с 2:0 и временно беше заел първото място.

Реал Мадрид е трети с 24 точки, но има предстоящ мач срещу Расинг Сантандер. На четвърта позиция е Бетис с 23 точки след успеха си с 2:1 над Малага, а пети е Реал Сосиедад с 19.

В другите вече изиграни срещи от кръга Райо Валекано победи Селта с 3:0, докато Еспаньол спечели гостуването си на Виляреал с 1:0. Днес предстои и баското дерби между Атлетик Билбао и Реал Сосиедад.

Резултати и програма за 11-ия кръг на Ла Лига

От петък:

Виляреал-Еспаньол 0:1

Изиграни срещи в събота:

Леванте-Атлетико Мадрид 0:2

Райо Валекано-Селта 3:0

Бетис-Малага 2:1

Барселона-Алавес 6:1

Днес, 1 ноември:

Хетафе-Севиля

Расинг Сантандер-Реал Мадрид

Елче-Валенсия

Атлетик Билбао-Реал Сосиедад

Утре, 2 ноември:

Депортиво Ла Коруня-Осасуна

Класиране след изиграните срещи:

1. Барселона - 30 точки

2. Атлетико Мадрид - 28 точки

3. Реал Мадрид - 24 точки

4. Бетис - 23 точки

5. Реал Сосиедад - 19 точки

6. Севиля - 17 точки