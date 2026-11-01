Барселона помете Алавес с 6:1 и си върна върха в Испания

Барселона се завърна по впечатляващ начин на победния път и разгроми Алавес с 6:1 в среща от 11-ия кръг на испанската Ла Лига. След двете поредни загуби от Пари Сен Жермен и Реал Мадрид каталунците показаха истинска голова мощ, като Рафиня и Ламин Ямал отбелязаха по два гола. Успехът върна тима на Ханзи Флик на първото място в класирането с 30 точки, две повече от Атлетико Мадрид, който временно беше оглавил подреждането в събота. С основен принос за разгрома беше и Фермин Лопес, който записа попадение и две асистенции.
Рафиня и Ямал поведоха головата фиеста
Барселона излезе срещу Алавес с амбицията да забрави неприятната серия от две последователни поражения. Каталунците бяха загубили от Пари Сен Жермен и големия си съперник Реал Мадрид, но този път не оставиха никакви съмнения в превъзходството си.
Капитанът Рафиня откри резултата още в 8-ата минута, а Фермин Лопес удвои в 23-ата. До почивката бразилецът отбеляза второто си попадение, а Ламин Ямал направи резултата 4:0 в добавеното време на първата част.
Младата звезда на каталунците продължи головото шоу и след почивката, когато се разписа за втори път. Шестото попадение беше дело на английския национал Антъни Гордън, който се появи от резервната скамейка и също записа името си сред голмайсторите.
Почетният гол за Алавес отбеляза бившият нападател на Реал Мадрид Мариано Диас в 84-ата минута. Така крайният резултат беше оформен при 6:1 за Барселона.
Флик даде почивка на звездите въпреки проблемите в защитата
Убедителната преднина позволи на германския треньор Ханзи Флик да съхрани силите на някои от най-важните си футболисти. След почивката от игра бяха извадени Педри, Жоао Кансело и Рафиня, а наставникът използва възможността да даде игрови минути на други състезатели.
Барселона влезе в двубоя със сериозни кадрови затруднения в отбраната. Заради отсъствието на Жюл Кунде, Ерик Гарсия, Андреас Кристенсен и Шави Еспарт Флик беше принуден да заложи на експериментална защитна линия.
Младият Бриан Фариняс започна като десен бек, а нидерландският халф Френки де Йонг беше преместен в центъра на отбраната, където си партнираше с Пау Кубарси. Промените обаче не попречиха на каталунците да установят контрол върху двубоя и да постигнат една от най-убедителните си победи през сезона.
Барселона отново е лидер, Реал Мадрид изостава
С победата Барселона събра 30 точки и се върна на върха в Ла Лига. Каталунците изпреварват с две точки Атлетико Мадрид, който в събота победи Леванте с 2:0 и временно беше заел първото място.
Реал Мадрид е трети с 24 точки, но има предстоящ мач срещу Расинг Сантандер. На четвърта позиция е Бетис с 23 точки след успеха си с 2:1 над Малага, а пети е Реал Сосиедад с 19.
В другите вече изиграни срещи от кръга Райо Валекано победи Селта с 3:0, докато Еспаньол спечели гостуването си на Виляреал с 1:0. Днес предстои и баското дерби между Атлетик Билбао и Реал Сосиедад.
Резултати и програма за 11-ия кръг на Ла Лига
От петък:
Виляреал-Еспаньол 0:1
Изиграни срещи в събота:
Леванте-Атлетико Мадрид 0:2
Райо Валекано-Селта 3:0
Бетис-Малага 2:1
Барселона-Алавес 6:1
Днес, 1 ноември:
Хетафе-Севиля
Расинг Сантандер-Реал Мадрид
Елче-Валенсия
Атлетик Билбао-Реал Сосиедад
Утре, 2 ноември:
Депортиво Ла Коруня-Осасуна
Класиране след изиграните срещи:
1. Барселона - 30 точки
2. Атлетико Мадрид - 28 точки
3. Реал Мадрид - 24 точки
4. Бетис - 23 точки
5. Реал Сосиедад - 19 точки
6. Севиля - 17 точки