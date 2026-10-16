Трите звезди на Ливърпул продължават да висят

Ливърпул все още преценява шансовете на Коди Гакпо, Александър Исак и Доминик Собослай да вземат участие в предстоящия мач срещу Брентфорд. Триото пропусна последните два двубоя на „червените“ поради контузии, получени по време на паузата за националните отбори през септември и октомври.

По време на пресконференцията си преди мача старши треньорът Андони Ираола бе запитан дали тримата футболисти ще могат да се включат в съботния сблъсък от Висшата лига.

„Рано е да кажем, предстои ни още една тренировка. Очевидно те не бяха готови за мача с ЛАСК. Трябва да изчакаме и да видим. Мисля, че все още е твърде рано, но за разлика от предишните срещи, когато бях сигурен, че са извън сметките, този път оставям вратата отворена“, заяви Ираола.



Ливърпул излиза срещу „пчелите“ по-малко от 72 часа след победата си в Шампионската лига в Австрия. Ираола подчерта важността от дълбочина в състава при толкова интензивен календар:

„В този период, когато играем буквално на всеки три дни, са ти нужни повече футболисти. Затова и направихме някои промени вчера. Ще се наложи да правим ротации отново през уикенда, както и след още три дни, когато се изправяме срещу Виляреал.

Имаме нужда от всеки един играч. Рано или късно всеки ще получи своя шанс, затова всички трябва да са готови“, каза още испанецът.