Ираола подгони престъпниците от мача със Сити

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола разкритикува съдийството в мача срещу Манчестър Сити. Съдията Крис Кавана показа жълти картони на халфа на Ливърпул Райън Грейвенберг за нарушения срещу Елиът Андерсън и Джереми Доку. Останали с десет души, мърсисайдци допуснаха три гола.

"Не мисля, че първото нарушение на Райън някога е оправдавало жълт картон. Никога. Той е направил нещо незначително - в мач като този... Съдията дори не отсъжда нарушението веднага - той го оставя да продължи. Мисля, че Елиът Андерсън прави няколко крачки и решава да падне. Не разбирам защо показва жълт картон след това, защото това не е ситуация, в която играч губи предимство. Имахме девет играчи зад топката, беше средата на терена, нямаше опасност там.

И тогава вие, съдиите, се поставихте в трудна позиция, като дадохте жълт картон на Роналд Араухо. Знам, че е разстроен, прави такива неща, но в мач като този... Роналд е разстроен и вие веднага давате жълт картон на десния бек в началото на мача. Според наръчника, да, всичко е перфектно. Ако е разстроен, можете да му дадете жълт картон. Ще наблюдавам това отблизо през целия сезон. Всеки път, когато някой е разколебан, трябва да има жълт картон", каза Ираола.