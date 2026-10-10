Адът, който очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

През декември 2024 година Манчестър Сити на Пеп Гуардиола губеше с 0:2 при гостуването си на Ливърпул, а феновете на „Анфийлд“ скандираха по адрес на мениджъра на съперника: „Утре сутрин ще бъдеш уволнен“.

Никой не вярваше сериозно, че Гуардиола действително ще бъде освободен от поста си, но отборът му беше на път да допусне забележителна четвърта поредна загуба във Висшата лига. Гуардиола не се сдържа и в отговор показа шест пръста на привържениците на Ливърпул – символ на шестте титли във Висшата лига, които беше спечелил с Манчестър Сити.

Сега обаче някои може да поставят под въпрос всяка една от тези титли, след като независима комисия призна клуба за виновен по по-голямата част от 115-те обвинения, повдигнати срещу него от Висшата лига. В петък настоящият мениджър на Сити Енцо Мареска заяви, че титлите на клуба „категорично не са опетнени“. Но в неделя той и футболистите му ще трябва да се изправят пред новата реалност.

Сякаш по сценарий следва гостуване на „Анфийлд“, където се очаква изключително враждебна атмосфера – стадион, който Гуардиола винаги е определял като трудно място за гостуване. Манчестър Сити спечели и петте си мача във Висшата лига през този сезон и би било огромно постижение, ако Мареска успее да запази стопроцентовия актив на отбора.

За Андони Ираола и Ливърпул обаче това ще бъде възможност да дадат истински тласък на собствената си кампания, подхранвани от предистория, каквато няма никое друго съперничество.

„Това е вълнуващ мач“, заяви мениджърът на „червените“. „Играем у дома, на „Анфийлд“, срещу Сити, който е начело в класирането и е спечелил всичките си срещи. Ние ще търсим победата, те също ще я търсят и мачът ще бъде доста открит. Трябва да сме готови. Надявам се да бъдем на необходимото ниво, защото то ще бъде много високо.“

Попитан дали именно такива двубои е очаквал с нетърпение, когато е поел Ливърпул, Ираола добави:

„Да, тук сме, за да играем точно такива мачове. Знаем, че ще бъде трудно. Те са много добри, но и ние сме много добри.“

За първи път от 2015 година насам в този сблъсък нито Юрген Клоп, нито Пеп Гуардиола ще бъдат край тъчлинията. Въпреки това се очаква враждебна атмосфера, а председателят на Ливърпул Том Вернер ще присъства на срещата.

Ливърпул завърши на второ място във Висшата лига след Манчестър Сити през сезон 2013/14 под ръководството на Брендън Роджърс, а след това отново през сезоните 2018/19 и 2021/22. В последните два случая отборът на Клоп събра съответно 97 и 92 точки, но и двата пъти остана само на една точка зад Сити на Гуардиола и изпусна титлата.

Предстои да бъде обявено решението по обжалването на Манчестър Сити. Клубът продължава да настоява, че е невинен, но сред привържениците на Ливърпул, както и сред бивши футболисти и служители на клуба, има хора, които се чувстват ощетени.

„Мислиш си за спомените и успехите, от които несправедливо си бил лишен“, заяви пред The Athletic Джон Ахтерберг, който беше треньор на вратарите на Ливърпул при Брендън Роджърс и Юрген Клоп. „Спечелихме една титла във Висшата лига през сезон 2019/20, но можеха да бъдат четири, като се има предвид, че три пъти останахме зад Сити с толкова малка разлика.“

Ираола добави:

„Вероятно най-лошото нещо е несигурността. Никой не знае какво ще се случи. Ние трябва да се съсредоточим върху Ливърпул и върху това да бъдем възможно най-добрият клуб и най-добрият отбор. Това е моето предизвикателство.“

Ливърпул може и да има историческо съперничество с червената половина на Манчестър, но откакто Манчестър Сити беше придобит от собственици от Абу Даби през 2008 година, мачовете между двата отбора неизменно предлагат зрелище на терена, а събития не липсват и извън него. През 2018 година УЕФА глоби Ливърпул с 20 000 евро (17 500 паунда), след като привърженици на клуба хвърляха предмети по автобуса на Манчестър Сити преди първия четвъртфинален мач от Шампионската лига на „Анфийлд“.

Впоследствие Ливърпул отбеляза три гола в рамките на 19 минути през първото полувреме и елиминира Сити. По-рано през същия сезон, през януари, футболистите на Клоп сложиха край на серията на Манчестър Сити без загуба в първенството с вълнуваща победа с 4:3 на „Анфийлд“.

„Има нещо в този стадион, което няма да откриете никъде другаде по света. Те отбелязват гол и през следващите пет минути имаш чувството, че ще получиш още четири. Чувстваш се малък, а играчите на съперника сякаш са навсякъде“, заяви Гуардиола през 2019 година.