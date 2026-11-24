Първият клон на музея, посветен на футболната звезда Кристиано Роналдо, отвори врати в китайския мегаполис Шанхай. Експозицията се простира на близо 3000 квадратни метра и посреща посетителите с внушителна седемметрова статуя на португалеца в екипа на националния отбор. Тя пресъздава емблематичното му празнуване след отбелязан гол и според създателите е най-високата статуя на футболист в реален размер в света, предава БТА.

Музеят разполага с 10 тематични зони, които разказват историята на Роналдо - от детството му на остров Мадейра до превръщането му в една от най-разпознаваемите спортни звезди в света. Посетителите могат да надникнат в пресъздадени пространства от живота му, сред които общежитието в школата на „Спортинг“, съблекални и тунел, напомнящ този под трибуните на стадиона на настоящия му клуб „Ал-Насър“.

Сред най-ценните експонати са повече от 50 предмета, донесени в Шанхай от родния град на футболиста – Фуншал. Колекцията включва „Златната топка“ от 2008 г., Купата на европейските шампиони, футболни обувки, с които Роналдо е играл, както и фланелка, отбелязваща неговия 350-и гол за „Реал“ (Мадрид). Тя носи подписите на Зинедин Зидан и играчи на испанския клуб.

Специално място в изложбата има и фланелка, лично подписана от Роналдо и поръчана специално за музея в Шанхай. Така посетителите могат да се докоснат не само до историята на кариерата му, но и до предмети, свързани с някои от най-значимите моменти в нея, съобщава португалското издание A Bola.