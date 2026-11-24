Шампионът на Турция Галатасарай записа минимален, но изключително ценен успех с 1:0 над Астън Вила на старта на петия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на наелектризирания стадион "Рамс Парк" в Истанбул бе решен в 77-ата минута от Дениз Гюл. След центриране от ъглов удар и последвало разбъркване в наказателното поле на гостите от Бирмингам, нападателят реагира най-съобразително и с глава прати топката неспасяемо покрай вратаря Зайън Сузуки.

В оставащите около петнадесет минути до края носителят на трофея в Лига Европа от миналия сезон се опита да натисне в търсене на изравняване, но селекцията на Унай Емери така и не успя да преодолее добре организираната защита на домакините.

С този успех "Чим Бом" затвърди отличната си форма в надпреварата, записвайки трета поредна победа. Турският гранд вече разполага с 9 точки в актива си и заема 13-ото място във временното подреждане. Астън Вила остава със същия точков актив на седмата позиция, но английският клуб навлезе в негативна серия от две поредни поражения в турнира.