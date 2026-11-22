Ливърпул поднесе истински урок на Манчестър Юнайтед в дербито от 11-ия кръг на Висшата лига, като го разгроми с категоричното 4:0 пред собствена публика. Мърсисайдци диктуваха събитията на терена и можеха да направят победата си дори още по-внушителна, но се разминаха с още попадения заради множество пропуски и няколко отлични намеси на стража на гостите Сене Ламенс. С допълнителна тежест за успеха се оказа и червеният картон на Лени Йоро, оставил "червените дяволи" с човек по-малко.

Тимът на Андони Ираола стартира вихрено и още в 6-ата минута можеше да взриви трибуните. Брадли Баркола нахлу напред с висока скорост и беше пресрещнат от Лени Йоро в опит защитникът да парира атаката. Вместо да изчисти сигурно, бранителят на Юнайтед отклони топката право към Александър Исак, който остана на отлична позиция срещу Сене Ламенс. Нападателят отправи удар, но вратарят на гостите плонжира ефектно и отрази.

Въпреки ранния пропуск натискът на домакините продължи да създава сериозни главоболия на отбраната на Манчестър Юнайтед. Домакинският отбор пропусна редица чисти ситуации, а Сене Ламенс на няколко пъти запази честта на гостите с важни спасявания.

Ключов момент за пълния срив на Юнайтед стана червеният картон на Лени Йоро. Озовавайки се с човек по-малко, гостите загубиха равновесие, а Ливърпул се възползва от числения си превес, за да довърши съперника си и да оформи разгромното 4:0.