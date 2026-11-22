Легендарната Мартина Навратилова е убедена, че 19-годишната Мира Андреева ще се превърне в истинска суперзвезда на световния тенис. Носителката на 18 титли от Големия шлем отличи психическата устойчивост на тийнейджърката и умението ѝ да запазва самообладание в критичните моменти по време на Финалите на WTA.

Андреева сложи впечатляващ край на сезон 2026, след като добави трофея от заключителния турнир в Индиън Уелс към дебютната си титла от Големия шлем на Ролан Гарос, печелейки надпреварата без нито един загубен сет или мач. С този триумф тя се изкачи до рекордното в кариерата си второ място в световната ранглиста, а в хода на турнира победи Елина Свитолина, Арина Сабаленка и Диана Шнайдер в груповата фаза, след което се справи с Джесика Пегула на полуфиналите и отново със Свитолина в битката за титлата.

„Балансът ѝ срещу тенисистки от топ 10 преди този турнир може би не беше толкова добър, защото тя все още се изкачваше в ранглистата. Да запишеш 5 победи и 0 загуби за една седмица променя това много бързо“, заяви Навратилова пред официалния сайт на WTA.

„Най-близо до загубата на сет беше в първата част на финала. Свитолина игра по-добре, отколкото в първия им мач, но Андреева запази хладнокръвие. Този корт също ѝ харесва. Малко по-бърз е, така че ударите ѝ се отплащат повече, а тя наистина подобри работата си с крака и придвижването“, анализира бившата №1 в света.

Според Навратилова един от най-големите плюсове в развитието на Андреева е способността ѝ да остава фокусирана под напрежение, като даде конкретен пример от мача срещу Арина Сабаленка.

„Срещу Сабаленка тя имаше ужасна тренировка. Видях я, защото коментирах първия мач, и тя не беше в добро състояние. След това изостана с 1:4 в първия сет и очаквах да избухне. Не, тя спечели 11 поредни гейма срещу световната №2. Андреева има буен нрав, но се научи да го овладява“, разкри легендарната шампионка.

Навратилова вярва, че перфектната техника на младата рускиня ще ѝ позволи да развие още повече началния си удар и да атакува върха в ранглистата още в началото на следващата година.

„О, тя ще продължи да става все по-добра. Погледнете сервиса ѝ. Удряше със 120 мили в час (около 193 км/ч), без да замахва толкова силно. Висока е, има широки рамене и перфектна техника. Честно казано, няма да се изненадам, ако един ден удари със 130 мили в час (около 209 км/ч). Тя ще бъде суперзвезда. Може да стане №1 след Австралия“, завърши Навратилова.