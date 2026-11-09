Лошо. Пореден тежък удар за Гришо

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава да губи позиции в световната ранглиста на ATP. Сезонът за хасковлията вече приключи, а в най-новото издание на класацията той отстъпи с още едно място и вече заема 135-ата позиция с актив от 422 точки.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров бележи прогрес. Той се изкачи с четири позиции и вече е №282 в света със 194 точки.

Димитър Кузманов, от своя страна, загуби три места и заема 366-ата позиция със 139 пункта.

Положително развитие има при младия Иван Иванов. Юношеският шампион от Уимбълдън и US Open през 2025 година напредна с шест позиции и вече е №459 в света със 100 точки. Така той се доближава само на две места от най-доброто класиране в кариерата си до момента.

Най-сериозен скок сред българските представители през тази седмица направи Адриан Андреев. Той спечели цели 47 позиции и вече се намира на 584-ото място с актив от 65 точки.