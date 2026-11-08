Добра новина за ЦСКА преди дербито

Треньорският щаб на ЦСКА Обяви групата на "червените" за дербито с Левски днес. Мачът на Националния стадион "Васил Левски" е с начален час 17:00.

Сред избраниците на наставника Маркус Гиздол попадна и таранът Жоел Цварц. Вероятността да започне мача като титуляр обаче е малка, тъй като той имаше болежки в последните дни и се завърна на терена в мача от Лига на конференциите срещу Панатинайкос В Атина преди няколко дни.

Ето и кои футболисти попаднаха в списъка:

Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов

Защитници: 2. Пастор 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 37. Бори Котър

Халфове: 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о

Нападатели: 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес също определи футболистите за мача. В сиписъка му не попаднаха Сержиньо, който получи контузия при победата над Ягелония в четвъртък, а също така Акрам Бурас и Оливер Камдем.

Ето на кои играчи ще може да разчита испанският наставник:

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес

Полузащитници: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Мазир Сула

Нападатели: Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Адриан Райчев, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре