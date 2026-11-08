Часът на истината удари! Левски и ЦСКА излизат в най-горещото дерби

България отново живее с голямото футболно дерби! Днес от 17 часа Левски и ЦСКА излизат на националния стадион „Васил Левски“ в двубой, какъвто феновете не са виждали от 17 години - двата вечни съперника се срещат като преки конкуренти за първото място в първенството. „Сините“ са лидери с точка преднина и мач по-малко, но „червените“ са по петите им и имат свои сметки за уреждане. Големият сблъсък е от 13-ия кръг на сезон 2026/2027.

Една точка, 17 години чакане и огромен залог

Отдавна дербито Левски-ЦСКА не е имало толкова пряко значение за битката на върха. За първи път от 17 години двата гранда се изправят един срещу друг като първите два отбора в класирането.

Левски влиза в мача с 32 точки от 12 двубоя, докато ЦСКА има 31 от 13 срещи. „Сините“ все още не познават поражението в първенството, а „червените“ също са непобедени.

Залогът е огромен. Победа за Левски ще увеличи преднината на отбора на четири точки, при това с мач по-малко. Успех за ЦСКА ще означава смяна на върха и нова битка за надмощие между двата столични гранда.

Левски лети след европейски триумф, но загуби ключов футболист

Отборът на Хулио Веласкес влиза в дербито под въздействието на емоциите от победата с 1:0 над полския Ягелония в Лига Европа. Успехът донесе огромна радост на „сините“ привърженици, но остави и сериозни проблеми пред испанския наставник.

Най-тежкият удар е контузията на Сержиньо. Португалецът, който беше единственият футболист на Левски, участвал във всички мачове от началото на сезона, получи травма срещу поляците.

Под въпрос е и участието на Акрам Бурас, а Асен Митков и Радослав Кирилов продължават да лекуват контузии.

Пред Веласкес стои и важен избор за стартовия състав. Той трябва да реши кой млад футболист да започне от първата минута - вратарят Огнян Владимиров, който игра в последните два шампионатни мача, или героят от европейската победа Стивън Стоянчов. Очакванията са младият централен нападател да получи шанс в голямото дерби.

ЦСКА се прибра изморен от Атина, Гиздол има трудни решения

В лагера на „червените“ настроението е различно след загубата от Панатинайкос в четвъртък. ЦСКА трябваше да премине през тежко гостуване, а футболистите се прибраха в България в ранните часове на петък.

Треньорът Маркус Гиздол успя да запази част от основните си играчи именно с мисъл за дербито. Германецът обаче призна, че Левски има известно предимство заради домакинството срещу Ягелония и по-дългото време за възстановяване.

Допълнителни въпросителни има около състоянието на Жоел Цварц, чието участие остава под въпрос. Лео Перейра също има проблем с контузия.

Така и двамата треньори ще трябва да намерят най-добрия състав в условията на натрупана умора и кадрови проблеми.

Спомените от 8 ноември и старата сметка между грандовете

Датата на днешното дерби носи особена символика. Точно преди година, на 8 ноември, ЦСКА победи Левски и нанесе болезнен удар на вечния си съперник.

По-късно през сезона „червените“ успяха да измъкнат равенство в последните секунди на нов сблъсък. В плейофите обаче Левски взе реванш с две победи и завърши първенството с шампионската титла.

Двата отбора вече премериха сили и през този сезон. На 9 септември ЦСКА спечели Суперкупата на България след зрелищен обрат и победа с 4:2.

Сега предстои първият им шампионатен сблъсък за сезон 2026/2027. Това ще бъде и първата треньорска дуелна среща между Хулио Веласкес и Маркус Гиздол.