Левски губи двама ключови играчи за дербито

Шампионът на България Левски е изправен пред сериозни кадрови проблеми преди голямото дерби с ЦСКА в неделя. Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес най-вероятно няма да може да разчита на двама от основните си чуждестранни футболисти – Сержиньо и Акрам Бурас.

Двамата футболисти имат здравословни проблеми, които поставят под сериозно съмнение участието им в дербито срещу ЦСКА, воден от Маркус Гиздол.

Евентуалното им отсъствие ще принуди испанския специалист да направи промени в плановете си за един от най-важните мачове в българското първенство.

Сержиньо получи контузия по време на двубоя с полския Ягелония и беше принудително заменен още на почивката.

Според запознати травмата не е толкова сериозна, колкото първоначално е изглеждало. Въпреки това Хулио Веласкес не възнамерява да поема излишни рискове със здравето на футболиста.

Испанският наставник има категоричен принцип – играчи, които не са напълно възстановени, не трябва да бъдат използвани.

Лошите новини за Левски не приключват със Сержиньо. Акрам Бурас също е изправен пред сериозен проблем, който може да го извади от сметките за неделния сблъсък.

Футболистът отново изпитва болки, заради които не се появи в игра срещу Ягелония.

Ситуацията е особено неприятна за "сините", тъй като се смяташе, че Бурас вече е напълно възстановен от контузията, която получи през август.