Ето кой е наследникът на Кристияно Роналдо

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус разкри кои футболисти ще поемат капитанските функции в националния отбор след оттеглянето на Кристиано Роналдо.

На пресконференция португалският специалист обясни, че капитанската лента няма да бъде поверена на един футболист по негово лично усмотрение. Вместо това водещият критерий ще бъде броят изиграни мачове за националния тим.

„Футболистът с най-много участия за Португалия след Кристиано е Бернардо Силва“, заяви Жезус.

Полузащитникът на Манчестър Сити оглавява капитанската йерархия със 115 мача за страната си.

След него се нареждат Бруно Фернандеш с 97 участия, Рубен Диаш с 84, Жоао Кансело със 77 и Рубен Невеш със 73.

Така именно тези петима футболисти ще си поделят отговорността да носят капитанската лента след края на международната кариера на Роналдо.

Жезус разкри и любопитен детайл – вече е работил с всеки един от петимата на клубно ниво, което означава, че познава добре техните качества и характери.

Оттеглянето на Кристиано Роналдо бележи края на цяла епоха за португалския футбол, а Бернардо Силва е първи в списъка на играчите, които ще трябва да поемат лидерската роля в националния отбор.