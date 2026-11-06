“Аз съм върховният хищник”: Карлос Насар за чудото в щангите

Голямата звезда във вдигането на тежести Карлос Насар спечели трета поредна световна титла във вдигането на тежестите и четвърта в кариерата му. Българският щангист излезе днес в едно от най-важните си състезания за годината - шампионата на планетата в Нинбо, Китай,

22-годишният спортист постави нов световен рекорд от 185 килограма в изхвърлянето на Световното първенство в категория до 95 кг.

Българинът демонстрира впечатляваща форма и след успешни опити на 175 кг и 180 кг - покори и рекордната тежест със 185 кг. С това изключително постижение Насар поведе в класирането след първото движение и осигури първия медал за България от шампионата.

Насар грабна и златото в изтласкването с успешните си опити от 213, 220 и с рекорда си от 230 килограма, с което още веднъж пренаписа постиженията в двубоя. С това събра общ резултат от 415 килограма и отново е номер 1 на планетата.

Премиерът Румен Радев поздрави Насар за спечелената титла. Той написа пост във Facebook.

„Постиженията на българските атлети са доказателство, че успехът е напълно възможен, когато си изградил характер, дисциплина и си посветен на победата за България!”, заяви министър-председателят.

Президентът Илияна Йотова също поздрави Карлос Насар за спечелването на четвъртата му световна титла във вдигането на тежести.

„Благодарим ти, мило момче, за силата да побеждаваш в името на България и за волята, с която издигаш българския флаг на най-високото стъпало! За миговете, в които караш цяла България да се гордее и да бъде единна, а целият свят да се прекланя пред силата на българския дух“, написа държавният глава във Facebook.

Йотова определи постижението на Насар като „титанично“.

Думите на Насар преди световното

"В последните години съм доказал, че аз съм върховният хищник във вдигането на тежести. Така че конкуренцията да мисли какво ще прави. Първата ми цел е да бъда световен шампион.

Последните 30 дни бяха наистина доста трудни за мен. Ако имам възможност, имам сили и ако се налага, тогава ще правя световен рекорд". Това каза Карлос Насар преди да замине за Световното първенство.

Кои са световните рекорди на българския феномен

Великият Карлос Насар отново пренаписа историята! Българският феномен взриви подиума на Световното първенство! С желязна воля, нечовешка сила и шампионски дух, Карлос Насар отново доказа, че за него граници няма.

Карлос Мей Насар е сред най-успешните щангисти в съвременната история на спорта и държи множество световни рекорди при мъже, юноши и кадети.

Още от много ранна възраст той започва да чупи върхови постижения и постепенно се утвърждава като един от най-резултатните състезатели в международните щанги. До днес той бе поставил над десет световни рекорда при мъжете.

Първият му голям световен рекорд идва през 2021 г., когато като 17-годишен в категория до 81 кг записва 208 кг в изтласкването на световното първенство в Ташкент.

През 2022 г. вече в категория до 89 кг достига 220 кг в изтласкването в Богота, а през 2023 г. подобрява постижението си с 221 кг и 223 кг, както и двубой от 395 кг на европейското първенство в Ереван.

През 2024 г. Карлос Насар поставя едни от най-впечатляващите си рекорди. На Олимпийските игри в Париж той вдига 224 кг в изтласкването и постига общ резултат от 404 кг в двубоя – и двете постижения са световни и олимпийски рекорди.

По-късно същата година на световното първенство в Манама подобрява още върхове – 183 кг в изхвърлянето и 405 кг в двубоя.

През 2025 г. Насар продължава да разширява границите си и в по-висока категория до 96 кг. На европейското първенство в Кишинев той поставя нов световен рекорд от 188 кг в изхвърлянето и 417 кг в двубоя, като демонстрира изключителна доминация и в новото си теглово разпределение.

Уникална позиция в историята на щангите

Общо Карлос Насар има над 10 световни рекорда при мъжете, както и десетки рекорди при юноши и кадети.

При по-младите категории той също е поставял върхови постижения – като 206–208 кг в изтласкването и 374 кг в двубоя в категория до 81 кг, както и серия от рекорди до 89 кг, включително 220–224 кг в изтласкването и 404–405 кг в двубоя.

С натрупаните рекорди Насар остава последният носител на редица върхови постижения в старите теглови категории (81, 89 и 96 кг), което го поставя в уникална позиция в историята на щангите.

Карлос Насар стана европейски шампион за четвърти път, след като триумфира категорично в категория до 94 кг на първенството в Батуми с двубой от 386 кг (176 кг в изхвърлянето и 210 кг в изтласкването).

Олимпийският, световен и европейски шампион бе без конкуренция в изхвърлянето със 176 кг, като преди това преодоля 170 кг, а в третия си опит не успя да подобри световния рекорд с 183 кг.

В изтласкването Насар първоначално не получи признат опит на 210 кг, но след това успешно се справи със същата тежест, преди да направи неуспешен опит за световен рекорд на 223 кг, който щеше да подобри собственото му върхово постижение от 222 кг, поставено във Фьорде, както и да донесе нов рекорд в двубоя от 399 кг.

Номер 2 сред действащите щангисти в момента

Българската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар продължава да пише история. След триумфа си на световното първенство в Нинбо той вече заема второто място сред активните състезатели при мъжете по брой спечелени световни титли.

С четвъртия си златен медал от шампионат на планетата Насар се нарежда непосредствено след легендарния грузинец Лаша Талахадзе, който остава единственият действащ щангист с повече отличия от най-висок ранг.

Талахадзе има седем световни титли във впечатляващата си кариера, като му предстои ново участие в категория над 110 килограма. Грузинецът ще се завърне на състезателния подиум за първи път след Олимпийските игри в Париж през 2024-а година, след които беше прекъснал временно кариерата си.

Междувременно постижението на Насар може да бъде изравнено съвсем скоро. Узбекистанецът Акбар Джураев, който има три световни титли, ще преследва четвърто злато в категория до 110 килограма в петък (6 ноември).

27-годишният Джураев има възможност да се изравни с българина по този показател, докато Талахадзе остава убедителен лидер в класацията.