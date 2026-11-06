Изненади в Лигата на конференциите. Аталанта се измъкна от провал

Брайтън постигна ценна победа с 1:0 при гостуването си на Хетафе в Мадрид в среща от третия кръг на Лигата на конференциите. Единственото попадение отбеляза Малик Ялкуе, който донесе трите точки на английския тим и го изкачи на пето място в класирането със 7 точки. „Чайките“ продължават впечатляващото си представяне в Европа, като остават единственият отбор в турнира без допуснат гол.

В останалите срещи Панатинайкос, Лугано, Твенте и Монако запазиха пълния си актив, а Аталанта се спаси от поражение срещу казахстанския Кайрат Алмати.

Брайтън спечели историческо гостуване

Английският тим записа успех при първото си официално гостуване на испанска земя в клубната история. Решаващият момент настъпи в 64-ата минута, когато Брайтън организира впечатляваща контраатака, а Кощиня намери с отличен пас Малик Ялкуе. Нападателят от Кот д'Ивоар завърши атаката с попадение, което е четвърто за него от началото на сезона.

С победата „чайките“ събраха 7 точки и се утвърдиха сред водещите отбори в общото класиране. Брайтън продължава да впечатлява с играта си в защита, след като в първите три кръга на Лигата на конференциите не е позволил на нито един съперник да отбележи гол.

Четири отбора продължават без грешка

Панатинайкос, който победи ЦСКА с 2:1, е сред четирите състава с максимален актив от 9 точки след първите три кръга. Останалите са Лугано, Твенте и Монако, които също спечелиха срещите си.

Швейцарският Лугано постигна убедителна победа с 3:0 над Жалгирис Каунас, докато нидерландският Твенте надделя с 3:1 над кипърския Пафос. Монако също продължи победната си серия след домакински успех срещу датския Нордселанд.

Сред отборите със 7 точки са още Бран, ФК Копенхаген, Университатя Крайова, Мялбю и Сент Трюйден. Те продължават битката за място сред първите осем, което осигурява директно класиране за осминафиналите.

Копенхаген и Университатя с важни победи

Мохамед Елюнуси изигра ключова роля за победата на ФК Копенхаген с 2:1 над грузинския Иберия 1999. Норвежкият национал откри резултата от дузпа в 19-ата минута, а само три минути по-късно предизвика автогол на Вахид Селимович.

Румънският Университатя Крайова, който по-рано през сезона беше отстранен от Левски в Шампионската лига, също постигна успех. Тимът се наложи с 2:0 над албанския Егнатия Рогожине и се настани в първата осмица на класирането.

Двата гола паднаха още през първото полувреме. Александру Чикълдау откри в 24-ата минута, а Никошор Банку удвои в 32-ата и осигури комфортна преднина на домакините.

Линкълн и Тун с първи победи

Гибралтарският Линкълн записа първите си три точки в турнира след драматичен успех с 1:0 над хърватския Хайдук Сплит. Победата дойде в самия край на редовното време, когато Денис Хаджикадунич изпрати топката в собствената си врата.

Първа победа постигна и швейцарският Тун, който се справи с 3:1 срещу шотландския Хартс. Така двата отбора прекъснаха неуспешните си серии в турнира.

Аталанта се спаси от сензационно поражение

Казахстанският Кайрат Алмати беше на крачка от историческа победа в европейските клубни турнири, но трябваше да се задоволи с равенство 1:1 при гостуването си на Аталанта в Бергамо. Това беше 17-ият пореден мач на Кайрат без победа в голямо европейско състезание.

Казахстанският тим, воден от временния треньор Жора Арутюнян, пристигна в Италия след загубата на националната титла през уикенда. Въпреки това гостите затрудниха сериозно отбора на Маурицио Сари и поведоха в 53-ата минута.

Бразилецът Едмилсон преодоля трима защитници на Аталанта и подаде на Марк Гуал, който изпрати топката в мрежата. Кайрат задържа преднината си до 82-ата минута, когато Никола Кръстович изравни и спаси италианците от домакинско поражение.