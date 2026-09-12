Леванте изплува от дъното след късен удар срещу Хетафе
Младият Еспи вкара победния гол след отменен червен картон и две пропуснати дузпи
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Младият Еспи вкара победния гол след отменен червен картон и две пропуснати дузпи
Бургос отстрани Хетафе след успех с 3:1
Най-ниската от последните 70 години температура
Кралете надвиха с 1:0 Хетафе,
Хетафе иска УЕФА да намери друго място за двубоя от Лига Европа
Прилепите обърнаха Хетафе с 3:2
„Барселона" разби „Хетафе" с 6:0, но за Лионел Меси щастието не беше пълно. Звездата продължава да постъпва егоистично и да настоява да бие дузпите,...
Торино. Ювентус продължава перфектната си серия без загуба като домакин. От началото на сезона "бианконерите" постигнаха 12-а победа пред своята публи...
Хетафе. Реал (Мадрид) надви Хетафе като гост в среща от 24-ия кръг на Примера дивисион с категоричното 3:0 и така измести Атлетико (Мадрид) на второто...
Мадрид. Барселона очаквано се класира за ¼ финал за Купата на Краля, след като спечели с 2-0 гостуването си на Хетафе. Меси започна в стартовия съста...
Мадрид. Реал Мадрид победи с 4:1 Хетафе на "Бернабеу" в мача от 5-ия кръг на Примера Дивисион. Много силно в двубоя се представи звездата на домакинит...
София. Испанска стомана засили защитата на "Левски". Вчера в София пристигна Алехандро Перес Наварес. 22-годишният здравеняк е юноша на "Хетафе", но и...