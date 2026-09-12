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Меси чупи антирекорд

Меси чупи антирекорд

„Барселона" разби „Хетафе" с 6:0, но за Лионел Меси щастието не беше пълно. Звездата продължава да постъпва егоистично и да настоява да бие дузпите,...

13 март | 16:50
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