Леванте изплува от дъното след късен удар срещу Хетафе

Отборът на Леванте победи Хетафе с 1:0 в среща от испанската Ла Лига и се измъкна от последното място в класирането. Успехът дойде след силна серия от шест мача, в които тимът спечели 11 точки от възможни 18 и вече изостава само с четири от първия над зоната на изпадащите Алавес.

Победният гол падна в края на срещата, след като домакините пропуснаха няколко ключови възможности. Двубоят предложи драматични моменти със отменен червен картон, пропуснати дузпи и късно попадение.

Героят за Леванте отново бе Карлос Еспи, който продължава впечатляващата си форма със седем гола в последните шест мача. Само на 20 години, нападателят преживя критичен момент още в осмата минута, когато първоначално бе изгонен от игра, но след намеса на видеоповторението решението бе отменено.

Именно Еспи се възползва от втория си шанс и реши срещата, като отбеляза с глава осем минути преди края на редовното време. Попадението се оказа достатъчно за трите точки в двубой, в който домакините имаха превъзходство.

Леванте можеше да стигне до по-убедителен успех, но пропусна две дузпи. Адриан Дела и Иван Ромеро не успяха да реализират от бялата точка, след като вратарят Давид Сория спаси ударите им и задържа Хетафе в мача до самия край.

В последните секунди гостите останаха с човек по-малко, след като Заид Ромеро получи червен картон. Въпреки това резултатът не се промени и Леванте се поздрави с ценен успех, докато Хетафе остава на осмо място в класирането.

Мачове от 31-вия кръг на футболното първенство на Испания:

Леванте - Хетафе 1:0

Осасуна - Бетис 1:1

Майорка - Райо Валекано 3:0

Селта Виго - Овиедо 0:3

Атлетик Билбао - Виляреал 1:2

Барселона - Еспаньол 4:1

Реал Сосиедад - Алавес 3:3

Елче - Валенсия 1:0

Севиля - Атлетико Мадрид 2:1

Реал Мадрид - Жирона 1:1

В класирането води Барселона със 79 точки, а Реал Мадрид е на втора позиция със 70. Виляреал е на трето място с 61, пред Атлетико Мадрид 57, Бетис 46, Селта Виго 44, Реал Сосиедад 42 и др.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com