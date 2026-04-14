Леванте изплува от дъното след късен удар срещу Хетафе

Отборът на Леванте победи Хетафе с 1:0 в среща от испанската Ла Лига и се измъкна от последното място в класирането. Успехът дойде след силна серия от шест мача, в които тимът спечели 11 точки от възможни 18 и вече изостава само с четири от първия над зоната на изпадащите Алавес.
Победният гол падна в края на срещата, след като домакините пропуснаха няколко ключови възможности. Двубоят предложи драматични моменти със отменен червен картон, пропуснати дузпи и късно попадение.
Героят за Леванте отново бе Карлос Еспи, който продължава впечатляващата си форма със седем гола в последните шест мача. Само на 20 години, нападателят преживя критичен момент още в осмата минута, когато първоначално бе изгонен от игра, но след намеса на видеоповторението решението бе отменено.
Именно Еспи се възползва от втория си шанс и реши срещата, като отбеляза с глава осем минути преди края на редовното време. Попадението се оказа достатъчно за трите точки в двубой, в който домакините имаха превъзходство.
Леванте можеше да стигне до по-убедителен успех, но пропусна две дузпи. Адриан Дела и Иван Ромеро не успяха да реализират от бялата точка, след като вратарят Давид Сория спаси ударите им и задържа Хетафе в мача до самия край.
В последните секунди гостите останаха с човек по-малко, след като Заид Ромеро получи червен картон. Въпреки това резултатът не се промени и Леванте се поздрави с ценен успех, докато Хетафе остава на осмо място в класирането.
Мачове от 31-вия кръг на футболното първенство на Испания:
Леванте - Хетафе 1:0
Осасуна - Бетис 1:1
Майорка - Райо Валекано 3:0
Селта Виго - Овиедо 0:3
Атлетик Билбао - Виляреал 1:2
Барселона - Еспаньол 4:1
Реал Сосиедад - Алавес 3:3
Елче - Валенсия 1:0
Севиля - Атлетико Мадрид 2:1
Реал Мадрид - Жирона 1:1
В класирането води Барселона със 79 точки, а Реал Мадрид е на втора позиция със 70. Виляреал е на трето място с 61, пред Атлетико Мадрид 57, Бетис 46, Селта Виго 44, Реал Сосиедад 42 и др.
