Леванте възкръсна с луд обрат срещу Осасуна
Тимът от Валенсия изоставаше с 0:2 още в началото, но стигна до драматична победа в последните
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Тимът от Валенсия изоставаше с 0:2 още в началото, но стигна до драматична победа в последните
Малко положения и червен картон в края белязаха безличния двубой
Севиля под напрежение след нова загуба, пропусната дузпа реши другия ключов мач
Младият Еспи вкара победния гол след отменен червен картон и две пропуснати дузпи
Леванте пада за трети пореден път, Уго Дуро е герой
Случи се на мача с Леванте
Барса грабна трите точки в продължението
Еден Азар с контузия, може да пропусне домакинските мачове с Манчестър Сити и Барселона
Бълхата влезе като резерва за победен гол срещу Леванте
Кралският клуб надви Леванте като гост
Каталунците паднаха с 1:2 в първия мач от осминафиналите
Отборът на Барселона надигра с 2:0 Леванте в обеден двубой от 23-ия кръг на Ла Лига, игран на "Сиутат де Валенсия". Автогол на Давид Наваро (21) и поп...
"Леванте" решава за нов треньор след дербито Бившият вратар Хосе Молина може да се окаже черна котка за Любо Пенев по пътя към сбъдване на мечтата му...
Валенсия. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Андер Ерера, националният селекционер на Япония Хавиер Агие, капитанът на Атлетико Мадрид - Габи, както...