Автогол се притече на помощ на Барселона

Барселона обърна от 0:2 до 3:2 Леванте в гостуването си от втория кръг на испанската Ла Лига.

„Жабите“ подчертаха слабостите на шампиона в отбрана и водеха с 2:0 още до почивката. Две експресни попадения в началото на втората част и късен автогол в продължението донесоха инфарктния успех за каталунците.

Шампионът на Испания, воден от Ханзи Флик, вече има пълен актив от шест точки.

След няма и 10 минути игра гол на Хосе Моралес не бе признат, тъй като опитният нападател попадна в капана на изкуствената засада от страна на Барса.

След изминаването на четвърт час Леванте все пак поведе. В 15-ата минута атака на домакините завърши с успех – Иван Ромеро вкара в мрежата на шампиона за 1:0.

В следващите минути каталунците опитаха няколко удара отдалеч, най-вече дело на Ламин Ямал, но не стигнаха до попадение.

Първата чиста възможност за Барса бе опропастена в 37-ата минута, когато Феран Торес нацели напречната греда. Сетне двата тима си размениха по едно положение – Де ла Фуенте и Рафиня пропуснаха с глава.

Току преди почивката Леванте поведе с 2:0 от дузпа. ВАР се намеси и показа на Ернандес Ернандес, че Алехандро Балде е играл с ръка, спирайки удар към вратата на Жоан Гарсия. 38-годишният Ел Команданте, както е известен Моралес, вкара от бялата точка. „Жабите“ имаха претенции за втори жълт картон на Балде, който така и не бе даден.

Три-четири минути след почивката Педри намери горния ляв ъгъл на вратата на Леванте, намалявайки резултата до 1:2. Вратарят Пабло Кунят се пресегна, но нямаше шанс.

180 секунди по-късно бе възстановен паритетът. Феран Торес засече от воле центриране от корнер на Рафиня за 2:2.

През почти цялото второ полувреме Леванте се отбраняваше доста добре, не и в глуха защита, а Барса трудно намираше коридори и разчиташе на индивидуалната класа на изпълнителите си в предни позиции. Половинчати шансове се откриха пред Роберт Левандовски и Ямал, неуспели да отбележат. Изстрел на Жул Кунде в 88-ата минута прехвърча до вратата на домакините от Валенсия.

Барса грабна трите точки в продължението, когато Унай Елгесабал прати топката в собствената си врата, опитвайки да изчисти центриране на Ямал – 2:3.

