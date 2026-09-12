Автогол се притече на помощ на Барселона
Барса грабна трите точки в продължението
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Барса грабна трите точки в продължението
След двубоя между Нидерландия и Австрия
Дербито с ЦСКА 1948 завърши 1:1
Фернандиньо вкара за 2:2 с Кристъл Палас
Роналдо спаси "госпожата", Де Лихт дебютира с автогол
"Старата госпожа" с 35-и трофей от Серия А след 2:1 над Фиорентина
"Манчестър Юнайтед" се класира за осминафиналите на Лига Европа. Снощи той победи "Мидтиланд" с 5:1 в реванш от 1/16-финалите на надпреварата. Пионе...
Уникален автогол си заби вратарят Мохамед Шатнави от йорданския "Ал Файсалия". Той имаше да го направи в градското дерби с "Ал Уихдат". Вратарят се из...
Поредно виртуозно попадение в типичния си стил отбеляза Димитър Бербатов в снощния мач на "Монако" срещу "Евиан" от 28-ия кръг в Лига 1. "Монегаските...
Огромен скандал избухна в Индонезия, която от години се смята за Меката на черното тото. В неделя мачът за Купата на страната между "ПСС Слеман" и "ПС...
Сао Пауло. С победа за Бразилия срещу Хърватия завърши първият мач в Световното първенство по футбол. Резултатът откри Марсело, но с гол в собствената...