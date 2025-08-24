Спорт

Исторически успех за Барселона

Случи се на мача с Леванте

Барселона спечели мач от испанската Ла Лига за първи път през XXI век, губейки с 0:2 след първото полувреме, пише Opta.

Каталунците постигнаха този резултат във втория кръг на испанското първенство, побеждавайки Леванте с резултат 3:2.

По-рано, в подобни мачове, губейки с разлика от два гола до полувремето, Барселона е успява само да намали мача до равенство и това се е случвало само веднъж.

В останалите 12 мача е била побеждавана.

 

 

