Исторически успех за Барселона

Барселона спечели мач от испанската Ла Лига за първи път през XXI век, губейки с 0:2 след първото полувреме, пише Opta.

Каталунците постигнаха този резултат във втория кръг на испанското първенство, побеждавайки Леванте с резултат 3:2.

По-рано, в подобни мачове, губейки с разлика от два гола до полувремето, Барселона е успява само да намали мача до равенство и това се е случвало само веднъж.

В останалите 12 мача е била побеждавана.

