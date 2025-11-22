Валенсия отдъхна след седем срещи без успех

С гол на резервата Уго Дуро отборът на Валенсия победи Леванте с 1:0 в градското дерби на „Местая“ от 13-ия кръг на испанското футболно първенство.
С успеха Валенсия прекъсна серия от седем мача без победа в Ла Лига и се изкачи на 15-о място с 13 точки. Леванте претърпя трета поредна шампионатна загуба и е на предпоследното 19-о място с 9 точки.
Нападателят Уго Дуро влезе в игра в началото на второто полувреме и се превърна в героя на дербито, отбелязвайки победния гол за Валенсия с великолепен ножичен удар в 79-ата минута след центриране от Хосе Гая.
Първенство на Испания по футбол, срещи от 13-ия кръг в Ла Лига:
Валенсия - Леванте - 1:0
Днес играят:
Алавес - Селта
Барселона - Атлетик Билбао
Осасуна - Реал Сосиедад
Виляреал - Майорка
В неделя:
Овиедо - Райо Валекано
Бетис - Жирона
Хетафе - Атлетико Мадрид
Елче - Реал Мадрид
В понеделник:
Еспаньол - Севиля
В класирането води Реал Мадрид с 31 точки, пред Барселона с 28, Виляреал с 26, Атлетико Мадрид с по 25, Бетис с 20, Еспаньол с 18 и други.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com