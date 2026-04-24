Битка до последно в Испания. Леванте се върна в играта за спасение

Леванте нанесе болезнен удар на Севиля и спечели с 2:0 в пряк сблъсък от дъното на Ла Лига, като върна интригата в битката за оцеляване. Героят на вечерта бе Иван Ромеро, който реализира и двете попадения и остави съперника си под сериозно напрежение. Успехът не измъква домакините от опасната зона, но рязко скъсява дистанцията до спасението. В същото време Севиля вече усеща дъха на преследвачите и рискува да се окаже в много по-сложна ситуация до края на сезона.

Първото полувреме предложи равностойна игра, но в 38-ата минута Леванте намери своя момент. Иван Ромеро се възползва от подаване на Хон Оласагасти и откри резултата, с което даде нужния импулс на отбора си. След почивката Севиля опита да реагира, но така и не намери начин да преодолее добре организираната защита на домакините.

Развръзката дойде в добавеното време, когато отново Ромеро сложи точка на спора с второто си попадение. Така Леванте остава на 19-о място, но вече е само на две точки от 17-ата позиция, заемана именно от Севиля - първата над чертата на изпадащите.

В друг ключов мач от кръга Райо Валекано се наложи с 1:0 над Еспаньол и направи важна крачка в средата на таблицата. Срещата можеше да се развие по съвсем различен начин, след като гостите получиха дузпа в 74-ата минута за игра с ръка на Оскар Валентин.

Кике Гарсия пое отговорността, но изпълнението му се превърна в решаващ момент. Нападателят опита да излъже вратаря със спиране при засилката, но Дани Карденас не се поддаде и спаси удара. Този пропуск се оказа фатален, защото само три минути преди края Серхио Камело реализира победния гол за домакините с точен удар в левия ъгъл.

След този успех Райо Валекано изпревари Еспаньол в класирането. Двата отбора имат по 38 точки, но тимът от Мадрид вече заема 11-ото място, докато каталунците са 12-и.

Първенство на Испания по футбол, 33-и кръг:

Леванте - Севиля - 2:0

Райо Валекано - Еспаньол - 1:0

Овиедо – Виляреал (по-късно)

От сряда:

Елче - Атлетико Мадрид - 3:2

Реал Сосиедад - Хетафе - 0:1

Барселона - Селта Виго - 1:0

От вторник:

Атлетик Билбао - Осасуна - 1:0

Майорка - Валенсия - 1:1

Жирона - Бетис - 2:3

Реал Мадрид - Алавес - 2:1

В класирането води отборът на Барселона с 82 точки пред Реал Мадрид със 73, а трети е Виляреал с 61. В подреждането следват Атлетико Мадрид с 57, Бетис с 49, Хетафе и Селта Виго с по 44 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com