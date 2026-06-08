Удар. Славия прави сделка за милиони

Родният национал Кристиян Балов ще продължи кариерата си в бившия европейски клубен шампион Цървена звезда, пише „Тема Спорт“.

Талантливото крило ще пътува тази седмица до Белград, за да подпише личния си договор. В петък сръбските медии разкриха, че контрактът му ще е за срок от четири години, а белите ще трябва да получат 2.5 милиона евро, плюс сериозен процент от бъдещ трансфер.

Балов бе следен от редица европейски клубове. По наша информация, сред тях личат имената на Борусия Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт, Леверкузен, Трабзонспор, Утрехт, ЛАСК Линц и др.

Интерес към него имаше и от родните грандове ЦСКА, Левски и Лудогорец, но бе ясно, че следващата стъпка в кариерата му ще бъде чужбина. В крайна сметка Цървена звезда е отличен трамплин за таланта, тъй като сръбският гранд е известен с работата си с младите играчи, които после продава умело навън. Последната дума по трансфера ще е на Балов.

Крилото привлече вниманието на редица клубове в Европа със силните си изяви през изминалия сезон. Той изигра 33 мача във всички турнири за белите, в които вкара 6 гола и направи 7 асистенции.

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