Хари Кейн с ключово мнение за жегата на Мондиала

Капитанът на националния отбор по футбол Англия Хари Кейн прогнозира, че жегата „няма да бъде фактор“ благодарение на тренировъчния режим на тима за предстоящото Световно първенство.

Съставът на Англия ще открие турнира срещу Хърватия на 17 юни в Арлингтън, Тексас, а „Трите лъва“ ще изиграят последна контрола срещу Коста Рика в сряда в Орландо, Флорида.

„Честно казано, не мисля, че жегата беше чак толкова лоша. Очевидно свиквахме с топлото време на тренировките. След първите няколко дни чувствах, че повечето момчета вече са свикнали“, коментира Кейн след победата с 1:0 срещу Нова Зеландия в приятелски двубой в събота в Тампа, Флорида.

32-годишният нападател отбеляза единствения гол в добавеното време на първото полувреме. Това беше 67-мо попадение на Хари Кейн за годината за клуба му Байерн Мюнхен и националния тим.

Температурите в Тампа бяха около 32 градуса, пише агенция Reuters.

„Днес всъщност не се чувствах зле. Всички ние сме професионални спортисти. Всички направихме правилната подготовка за този турнир, както ние, така и щабът. Имаме още около 10 дни до първия мач, тренировки в тази среда, така че мисля, че с наближаването на Мондиала това няма да бъде фактор“, заяви още Хари Кейн.

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